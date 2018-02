Veterano que sirvió 2 veces en Afganistán enfrenta la deportación

(POLÍTICA PARA MI).- Un veterano de guerra de origen hispano, que sirvió en dos períodos en Afganistán, enfrenta la deportación por un delito que cometió hace ocho años.

Miguel Pérez Jr., de origen mexicano, inició una huelga de hambre mientras aguarda su deportación en el centro de detención de inmigración de Kenosha, Wisconsin.

El condecorado excombatiente tiene residencia permanente, o Green Card, pero enfrenta la deportación después de haber cumplido una pena de siete años en una prisión estatal por tráfico de drogas.

El caso de Pérez se remonta a 2010, cuando fue sentenciado a cumplir 15 años de prisión en el departamento de correcciones de Illinois por fabricar y entregar más de dos libras de cocaína a un oficial encubierto en Chicago.

Con la huelga de hambre, Pérez confía en llamar la atención del gobernador de Illinois, Bruce Rauner, a quien los activistas del Centro Sin Fronteras y Familia Unida que lo apoyan entregaron cientos de cartas donde solicitan un indulto.

“No lo hago por capricho, o porque esté contemplando el suicidio, sino porque siento que el tiempo que me quede en este país debo dedicarlo a la resistencia”, dijo el excombatiente.

ESPERANZA

“Es nuestra esperanza que el gobernador vea que Miguel ha sido víctima del abandono de los militares a los que sirvió como soldado”, dijo al diario Chicago Tribune la activista Emma Lozano, quien también reclamó una ciudadanía con carácter retroactivo a la que Pérez tendría derecho por los servicios prestados al ejército estadounidense.

Pedidos anteriores de libertad bajo fianza, que le correspondería al veterano por haber excedido el tiempo de detención permitido en un establecimiento de Inmigración, fueron rechazados.

Tampoco fue posible que a Pérez Jr. se le aplicara la protección de la Convención contra la Tortura, de las Naciones Unidas, firmada por Estados Unidos.

“El sistema que tanto he defendido me ha abandonado y me está matando lentamente”, declaró por su parte Pérez durante una llamada telefónica desde el centro donde se encuentra recluido desde hace 15 meses.

La conversación fue escuchada por periodistas del diario Chicago Tribune frente a la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) de Chicago.

El veterano fracasó la semana pasada su último intento para frenar la deportación al perder la apelación ante el Séptimo Circuito de Apelaciones.