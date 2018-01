“América primero no significa América sola”, dice Trump en Davos

(POLÍTICA PARA MI).- “América primero” no significa “América sola”, fue el mensaje que entregó el presidente Donald Trump a los altos ejecutivos financieros y líderes políticos mundiales que acuden al Foro Económico Mundial que se celebra en la ciudad suiza de Davos.

“Estados Unidos está abierto para los negocios, y somos competitivos una vez más”, exclamó el mandatario.

Ante la exclusiva cumbre de la élite económica global, Trump ofreció un discurso que se centró casi en su totalidad en sus habilidaddes como empresario y la forma en que él está convirtiendo a Estados Unidos en un lugar más atractivo para invertir.

“El mundo es testigo de un nuevo auge de un próspero Estados Unidos”, dijo.

“La confianza de los inversores, fabricantes y los consumidores rebasa las cifras de hace décadas. Desde mi elección generamos 2.4 millones de puestos de trabajo y la tendencia sigue la alza”, añadió Trump.

EL PRESIDENTE EMPRESARIO

El mandatario también afirmó ser el primer presidente estadounidense que es un verdadero empresario, que nunca pasó por el ejército o la política.

“Históricamente, creo que nunca ha habido un empresario o una persona de negocios elegidos presidente”, dijo Trump. “Siempre ha sido un general o un político”.

El mandatario advirtió que siempre dará prioridad a EE.UU., afirmación que contrastó con el objetivo principal de la conferencia de Davos que es promover la globalización y la cooperación.

Trump dijo que “siempre pondría a EE.UU. primero, así como los líderes de otros países deberían poner a sus países primero”.

“Pero Estados Unidos primero no significa Estados Unidos solo”, continuó. “Cuando Estados Unidos crece, también lo hace el mundo”.

ABUCHEOS

El discurso de Trump había creado gran expectativa en Davos, de tal manera que incluso influyentes políticos y empresarios hicieron sobrevivieron a la larga espera de hasta una hora para conseguir lugar entre el público, dados los fuertes controles de seguridad para acceder al auditorio principal del centro de Congresos de Davos.

Sin embargo, ciertos fragmentos del discurso causaron abucheos entre los espectadores.

El público abucheó en especial a Trump después de que el presidente lanzara un nuevo ataque a la prensa.

“Como hombre de negocios, la prensa siempre me trató muy bien (…) y no fue hasta que me convertí en político que me di cuenta cuán repugnante, cruel y despiadada puede ser la prensa mentirosa”, declaró el presidente.