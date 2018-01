Senador por Arizona compara retórica de Trump a la de Stalin

(POLÍTICA PARA MI).- En un discurso que pronunció ante el pleno del Senado, el senador republicano por Arizona Jeff Flake fustigó este miércoles al presidente Donald Trump por sus ataques a la prensa e incluso lo comparó al dictador soviético Joseph Stalin.

El legislador mencionó al autoritario gobernante de la Unión Soviética, que masacró a millones de sus propios ciudadanos en un reino de terror, como aparente inspiración para las arremetidas de Trump en contra de medios de información como The New York Times, The Washington Post y CNN.

“Es un testimonio de la condición de nuestra democracia que nuestro propio presidente use palabras infamemente habladas por Joseph Stalin para describir a sus enemigos”, dijo Flake, en referencia a la frase “enemigo del pueblo” que regularmente utilizaba el dictador soviético.

“Cabe señalar que tan cargada de malicia era la frase ‘enemigo del pueblo’, que incluso Nikita Khrushchev prohibió su uso, diciendo al Partido Comunista Soviético que la frase había sido introducida por Stalin con el propósito de ‘aniquilar a esas personas’ que no estaban de acuerdo con el líder supremo”, apuntó.

VERGONZOSO Y REPULSIVO

Flake, que en octubre pasado anunció su retiro del Congreso debido al tono “grosero” que ha tomado la política, ofreció sus agudos comentarios en el mismo día en que Trump ha prometido “entregar” una serie de “Premios de Noticias Falsas”.

“Cuando una figura en el poder llama reflexivamente a cualquier editorial que no le convenga ‘noticias falsas’, es esa persona la que debe ser la figura de la sospecha, no la prensa”, agregó el legislador.

Flake describió los ataques del presidente como “vergonzosos” y “repulsivos” y lo acusó de inspirar a líderes autocráticos en todo el mundo, entre ellos a jefes de estado de Libia, Siria, Filipinas, Venezuela, Myanmar y Singapur.

Cuando anunció su retiro del Congreso, Flake había prometido hablar a final del año en contra del comportamiento “imprudente, escandaloso e indigno” de Trump.

Pero en Washington se aseguraba este miércoles que el senador había postergado su discurso para cuando Trump “entregara” los premios a los medios que, según él, publican noticias falsas.

Los “Premios de Noticias Falsas” como los anunció el mandatario, estaban programados para ser entregados este 17 de enero. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, calificó dicha ceremonia como un “evento potencial” el martes sin proporcionar mayores detalles.