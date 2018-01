Eric Trump asegura que su padre no es racista; “solo ve el color verde”

El segundo hijo del presidente Donald Trump, Eric, causó controversia este miércoles al asegurar que su padre no es racista pues “solo ve el color verde”.

De acuerdo con Huffington Post, Eric Trump dijo a los conductores de la emisión “Fox & Friends” que el mandatario no es racista, como acusan sus detractores, porque solo percibe el color del dinero.

“Eso es todo lo que le interesa. Le importa la economía. No ve la raza. Es la persona menos racista que he conocido en toda mi vida. (La situación) no tiene sentido”, dijo el hijo del magnate.

LEE: Trump se queja de inmigrantes que vienen de “países de mierda”

Eric Trump realizó los comentarios como parte de una discusión respecto a las supuestas declaraciones de su padre, quien habría llamado “de mierda” a varios países africanos y latinoamericanos en una junta en la Oficina Oval la semana pasada.

LEE: ¿Cómo puede Trump probar que no es racista? “Con una salida a DACA”

Donald Trump negó haber utilizado dichas palabras pero varios legisladores que estaban presentes en la reunión aseguran lo contrario.

Eric Trump finalizó diciendo que era “muy triste” que los críticos de su padre sigan “satanizándolo” y asegura que lo seguirían haciendo incluso “si curase el cáncer”.