Lo de Hawai fue falsa alarma, pero el Pentágono se prepara para la guerra

(POLÍTICA PARA MI).- Las autoridades de Hawai aseguraron que la falsa alarma de un ataque nuclear el sábado fue el producto de un “error humano”, pero este lunes nuevos informes revelan que el Pentágono ya ha lanzado los preparativos ante un posible enfrentamiento con Corea del Norte.

Oficialmente, los movimientos militares del Pentágono son solo parte de su entrenamiento de rutina, pero el alcance de los ejercicios sugieren que los militares se preparan para una guerra.

El pánico se desató el sábado entre residentes del estado de Hawaii por más de 40 minutos tras recibir una escalofriante alerta de que el paradisiaco lugar era blanco de una amenaza de misiles.

El aviso, que llegó a los teléfonos y televisores de un número desconocido de hawaianos, instruía a buscar refugio y aseguraba que no se trataba de un simulacro, sino de un ataque de misiles.

Según dijo Vern Miyagi, administrador la Agencia de Administración de Emergencias del estado, el incidente ocurrió después de que un oficial eligió la plantilla incorrecta durante un simulacro rutinario.

DESPLIEGUE MILITAR

Pero lo que ha desplegado el Pentágono no es rutina, asegura en un informe el diario The New York Times. A través de las fuerzas armadas, oficiales y tropas se preparan silenciosamente para una guerra, lo que da cierta validez a la creciente ansiedad entre estadounidenses de un posible enfrentamiento nuclear con Corea del Norte.

Según el diario, el mes pasado en Fort Bragg, en Carolina del Norte, una combinación de 48 helicópteros de combate Apache y helicópteros de carga Chinook despegó en un ejercicio que practicaba mover tropas y equipos bajo fuego de artillería para asaltar objetivos.

Dos días más tarde, en los cielos oscurecidos sobre Nevada, 119 soldados de la 82da División Aerotransportada del Ejército se lanzaron en paracaídas desde aviones de carga militares C-17 en un ejercicio que simulaba una invasión extranjera.

El próximo mes, en puestos del Ejército por todo EE.UU., más de 1,000 soldados de reserva practicarán cómo establecer los llamados centros de movilización que mueven rápidamente las fuerzas militares al extranjero, asegura el Times.

A partir del próximo mes con los Juegos Olímpicos de Invierno en la ciudad surcoreana de Pyeongchang, el Pentágono planea enviar más tropas de Operaciones Especiales a la Península Coreana, un paso inicial hacia lo que algunos funcionarios dijeron que podría ser la formación de una fuerza de tarea con base en Corea.