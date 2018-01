Joe Arpaio se postula a senador por Arizona

(POLÍTICA PARA MI).- Joe Arpaio, el exsheriff de Arizona que fue condenado por la justicia por discriminar racialmente a los latinos y que luego fue perdonado por el presidente Donald Trump, quiere ahora ser senador.

Empoderado por Trump e inconsciente de todas las atrocidades que cometió como sheriff, Arpaio anunció este martes su candidatura por el Partido Republicano para ocupar el escaño que dejara vacante el senador Jeff Flake.

Lee también: Trump da el perdón a exalguacil Joe Arpaio de Arizona

“Tengo mucho que ofrecer”, dijo el exaguacil durante una entrevista con David Drucker del diario The Washington Examiner.

“Soy un gran partidario del presidente Trump. Voy a tener que trabajar duro; no se debe tomar nada por hecho. Pero no estaría haciendo esto si pensara que no podría ganar”, agregó.

Arpaio, de 85 años, fue indultado por Trump el año pasado luego de ser declarado culpable de desacato por un tribunal, después que violó deliberadamente una orden de un juez federal de que dejara de discriminar en contra de los latinos en el condado Maricopa.

DESACATO

En 2011, un juez federal ordenó al exsheriff que suspendiera su práctica de detener a los automovilistas latinos bajo la sospecha de que residían en el país sin documentos.

Sin embargo, a pesar de esta orden, Arpaio continuó persiguiendo a los conductores latinos.

Se calcula que más de 170 hispanos fueron detenidos por error en los 18 meses posteriores a la emisión de la orden.

Durante la entrevista, Arpaio restó importancia a preocupaciones republicanas de que su mala reputación con los votantes no blancos pondría el escaño de Flake en juego para los demócratas, algo así como lo que ocurrió en Alabama con Roy Moore.

Arpaio fue el sheriff electo del condado de Maricopa, que abarca Phoenix y los suburbios circundantes, durante 24 años hasta que un demócrata lo derrocó en 2016.

Además de su persecución y discriminación hacia los latinos, Arpaio se hizo notable por la infame cárcel “Tent City” que instauró al aire libre y que él mismo calificó de “campo de concentración” por sus duras normas.