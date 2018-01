Trump dice que su exjefe de campaña “perdió la razón”

(POLÍTICA PARA MI).- El presidente Donald Trump afirmó este miércoles que su exjefe de campaña y otrora estratega de la Casa Blanca Steve Bannon “ha perdido la razón”.

En un comunicado escrito, el mandatario reaccionó así a los comentarios insultantes que lanzó Bannon sobre el presidente y su familia y que aparecen en un próximo libro sobre la Casa Blanca de Trump.

Los explosivos extractos del libro “Fuego y Furia: Dentro de la Casa Blanca de Trump” (Fire and Fury: Inside the Trump White House) de Michael Wolff fueron publicados este miércoles por el diario británico The Guardian.

“Steve Bannon no tiene nada que ver conmigo o mi presidencia”, dijo Trump en el comunicado. “Cuando fue despedido, no solo perdió su trabajo, perdió la razón”.

“Steve pretende estar en guerra con los medios, a los que llama el partido de la oposición, pero pasó su tiempo en la Casa Blanca filtrando información falsa a los medios para hacerse parecer mucho más importante de lo que era”, agregó.

“Es lo único que hace bien. Steve rara vez estaba en una reunión cara a cara conmigo y solo pretendía tener influencia para engañar a unas pocas personas sin acceso y sin ninguna pista, a quienes ayudó a escribir libros falsos”, apuntó el presidente.

EXPLOSIVOS COMENTARIOS

De todas maneras, los comentarios de Bannon en el libro podrían ser muy perjudiciales para Trump y su familia.

En el libro, Bannon describe la reunión de junio de 2016 en la Torre Trump entre Donald Trump Jr. y otros asistentes de campaña con varios agentes rusos como “traidora” y “antipatriótica”.

La obra, supuestamente está fundamentada en más de 200 entrevistas con el presidente, su círculo íntimo y jugadores clave dentro y alrededor de la administración, es uno de los libros políticos más esperados del año.

En el libro, Wolff destapa el caos diario en el que vive una Casa Blanca atormentada por los escándalos, las guerras de palabras y los conflictos internos.

“Incluso si pensabas que esto no era traición, antipatriótico o una mala m****a, y creo que es todo eso, deberías haber llamado al FBI de inmediato”, dice Bannon en el libro.