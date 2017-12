Ohio prohíbe abortos en casos de síndrome de Down

(POLÍTICA PARA MI).- El gobernador de Ohio, John Kasich, promulgó una ley que prohíbe a médicos realizar un aborto si el feto ha sido diagnosticado con el síndrome de Down.

Con la nueva legislación, Ohio se une a otros estados que han pasado leyes similares.

La ley, que entrará en vigencia en 90 días, impedirá que las mujeres se hagan un aborto después de un diagnóstico de síndrome de Down, un trastorno genético que provoca una serie de anomalías intelectuales y físicas en el desarrollo.

Además penaliza a los médicos que realicen el procedimiento con cargos criminales graves.

Conforme a la ley, los médicos podrían enfrentar 18 meses de prisión, una multa de $5 mil, la pérdida de su licencia médica y posibles demandas en caso de lesión o muerte del paciente.

Las mujeres embarazadas involucradas en tales procedimientos no serán penalizadas.

TRIUNFO PRO-VIDA

En uno de sus últimos actos del año, Kasich firmó la ley el viernes, después que los legisladores le habían enviado el proyecto de ley a principios de este mes.

La promulgación de la ley constituye una victoria para la organización contra el aborto Ohio Right to Life, que argumentó que evitará la discriminación basada en información errónea.

“Ahora que la Ley de No Discriminación del Síndrome de Down es ley, a los bebés por nacer diagnosticados prenatalmente con síndrome de Down se les da una oportunidad en la vida”, dijo el presidente del grupo, Mike Gonidakis, en un comunicado.

Sin embargo, defensores del aborto argumentaron que la ley sería otro golpe al derecho constitucional de las mujeres al aborto legal.