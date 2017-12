Se complicarán los divorcios con la nueva ley de impuestos

Las nuevas leyes fiscales en Estados Unidos complicarán los divorcios pues hay cambios que disminuirán los recursos para ambas partes. Las nuevas disposiciones se aplicarán para quienes se divorcien en 2019 y se prevé que dificultarán las negociaciones ya que provocará menos apoyo conyugal.

La Ley estará vigente a partir del 31 de diciembre de 2018 y señala que el cónyuge que pague pensión alimenticia no podrá deducirlo y quien recibe no debe pagar impuestos. La pensión alimenticia y manutención infantil cobran la misma estructura fiscal, quien paga no puede deducir y quien recibe no paga impuestos. Algunas barras de abogadas ya se han manifestado en contra de la disposición pero lo único que lograron fue retrasar un año, pues las leyes tienen dos aspectos, la justicia y la recaudación.

La reforma a la ley de impuestos podría recaudar 6.9 mil millones de dólares en impuestos en 10 años. Es lo equivalente a medio punto porcentual del recorte que programó el gobierno de Donald Trump.

¿Qué dice actualmente la ley de impuestos sobre los divorcios?

Actualmente quien paga manutención con altos ingresos puede deducir 33% de la aportación, lo que le permite una especie de ahorro de una tercera parte de su aportación. Los de bajos ingresos pueden deducir el 15%

Con la nueva ley, quienes reciben perderán entre el 10 y 15% de lo que tenían calculado. Algunos estados como Dakota del Sur están aprobando acuerdos prenupciales que contemplen manutención y pensión en caso de concluir la relación.

¿Cuáles son las cifras de los divorcios en Estados Unidos?

243 mil personas recibieron pensión alimenticia durante 2016 de acuerdo a la oficina del Censo

361 mil contribuyentes pagaron 9.6 mil millones de dólares en pensión alimenticia en 2015

178 mil informaron recibir manutención conyugal

813 mil parejas se divorciaron en Estados Unidos durante 2014, punto máximo superando 1980.