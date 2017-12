Mensaje de Obama es el más popular en Twitter

(POLÍTICA PARA MI).- La cuenta de Twitter del presidente Donald Trump será la más activa entre los políticos estadounidenses. Pero este año la más popular fue la de su antecesor en la Casa Blanca, el expresidente Barack Obama.

El martes, Twitter reveló los 10 mensajes en su plataforma que más fueron retuiteados y los tres que más “me gusta” recibieron en el año.

Sin embargo Trump, que frecuentemente hace alardes de sus 44.1 millones de seguidores, y disfruta de lanzar ácidos ataques a sus oponentes, no aparece en ninguna de las listas.

En cambio, tres de los tuits que publicó Obama este año figuran en la lista de “los más compartidos” y dos aparecieron en la categoría de “más gustados”.

El tuit más popular del año fue el mensaje que publicó Obama para hacer un llamado a la igualdad racial y en contra de los violentos acontecimientos en Charlottesville, Virginia en agosto pasado, provocados por grupos neonazi y de supremacía blanca.

El mensaje muestra una foto de niños de diferentes razas mirando por la ventana a Obama junto a la cita de Nelson Mandela: “Nadie nace odiando a otra persona por su color de piel o su religión”.

El tuit de Obama logró 4.6 millones de “me gusta”, el mensaje con más “likes” en la historia de Twitter.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion…" https://t.co/InZ58zkoAm—

Barack Obama (@BarackObama) August 13, 2017