Juego de cartas construye máquina para derribar el muro de Trump

(POLÍTICA PARA MI).- El juego de cartas Cards Against Humanity (Cartas en contra de la humanidad) sigue buscando nuevas formas ingeniosas de expresar su oposición a la construcción del muro fronterizo del presidente Donald Trump.

Su último truco consiste en construir una catapulta gigante para destruir el muro que se dispone a erigir el mandatario en la frontera entre México y Estados Unidos.

Bueno, realmente es un trabuco, una máquina de guerra que lanza piedras gruesas, utilizadas antes de la invención de la pólvora para abatir murallas y torres.

La organización muestra la acción de su máquina en un video publicado en su sitio de la internet.

Aparentemente, Cards Against Humanity seleccionó esta máquina antigua por razones muy específicas.

“Dado que la administración Trump está comprometida con utilizar la tecnología militar del siglo 17 para proteger a nuestro país de los invasores mexicanos, hemos respondido en especie construyendo un trabuco de 30 pies, una catapulta medieval diseñada para destruir muros”, dice el juego de cartas en su sitio de internet.

“Pagamos 300 en oro para aumentar su capacidad de daño, por lo que es muy poderoso”, agrega.

SIN AMENAZA

Sin embargo, la organización aclaró que su máquina especial no constituye una amenaza al gobierno de Estados Unidos.

“Por razones legales, no estamos amenazando con destruir las propiedades del gobierno de EE.UU. con nuestro glorioso motor de asedio medieval. No podemos exagerar que no vamos a aplastar el muro de veinte mil millones de dólares de Trump con nuestro magnífico trabuco. Pero si quisiéramos, podríamos. Pero no lo haremos. Pero podríamos”, agrega Cards Against Humanity.

Obviamente que la “amenaza” del trabuco es otro truco publicitario de Cards Against Humanity. Reciéntemente anunció que adquirió un terreno en la frontera para impedirle a Trump la construcción del muro.

Según la organización, la campaña fue un éxito.

“150,000 personas nos pagaron $15 para salvar a Estados Unidos con seis días de increíbles acrobacias y sorpresas. Para el Día Uno, utilizamos parte del dinero para comprar un terreno desocupado en la frontera de EE. UU. / México y retener un bufete de abogados especializado en dominio eminente para que Trump construya su pared absurda y consuma tanto tiempo y dinero como sea posible”, apuntó.