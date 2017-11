Esta es la persona que eliminó la cuenta de Twitter de Trump

El empleado de Twitter que desactivó temporalmente la cuenta del presidente Trump hace un par de semanas ha revelado su identidad.

De acuerdo con The Hill, Bahtiyar Duysak reveló a TechCrunch que fue él quien eliminó por 11 minutos la cuenta del mandatario mientras trabajaba como contratista de la división de Confianza y Seguridad del equipo de soporte técnico de la red social.

LEE: Trump desaparece de Twitter

Un usuario reportó la cuenta de Trump en el último día de trabajo de Duysak, por lo que éste la desactivó, sin esperar que su acción fuese a tener repercusiones.

“No hackeé a nadie. No hice nada que no estuviese autorizado. No fui a ningún sitio al que no debía. No rompí ninguna regla”, expresó.

LEE: Con su aprobación por el suelo, Trump hace rabieta por Twitter

Cuando sucedió el incidente, Twitter indicó que realizaba una revisión interna del problema. Twitter no ha confirmado que Duysak es el empleado en cuestión, aunque el FBI ya aclaró que no está investigando al hombre por su acción.

Por otro lado, el joven fue alabado en Twitter por la hazaña, incluso nominado por algunos usuarios para el Premio Nobel de la Paz.

Bahtiyar es de raíces turcas, nació y creció en Alemania pero asegura que ama a Estados Unidos.

“Quiero continuar viviendo una vida ordinaria. No quiero escapar de los medios. Quiero hablar con mis vecinos y amigos. Tuve que eliminar a cientos de amigos y tantas fotos porque los reporteros me acosan”, lamentó el hombre. “No cometí ningún crimen o algo mal, pero me siento como Pablo Escobar y se está volviendo muy molesto”.

La red social Twitter ha sido duramente criticada por permitirle a Trump el uso de Twitter, a pesar de que suele utilizar la plataforma para insultar e incluso hacer insinuaciones de guerra. El presidente causó indignación esta semana al compartir una serie de videos considerados discriminatorios contra los musulmanes.