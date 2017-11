NBC despide a su presentador estrella Matt Lauer

(POLÍTICA PARA MI).- Los pilares de la vida pública de Estados Unidos siguen cayendo como consecuencia del escándalo sexual de Harvey Weinstein. La cadena de televisión NBC despidió a Matt Lauer, el presentador estrella del programa matutino Today, tras una acusación de “comportamiento sexual inadecuado”.

El anuncio lo hizo este miércoles Savannah Guthrie, la copresentadora de Lauer en el programa Today, uno de los más populares de la televisión estadounidense.

Lee también: CBS despide al legendario periodista Charlie Rose

Al borde de las lágrimas, Guthrie dijo: “Todo lo que podemos decir es que estamos desconsolados; Tengo el corazón roto”.

La presentadora describió a Lauer como “un querido, querido amigo” y dijo que estaba “afligida por la valiente colega que se lanzó a contar su historia”.

QUEJA DETALLADA

El presidente de la NBC, Andrew Lack, explicó en un comunicado que “el lunes recibimos una queja detallada de una colega por conducta sexual inapropiada en el puesto de trabajo de parte de Matt Lauer”.

Agregó que después de una “seria revisión”, la empresa concluyó que la conducta del presentador representa “una clara violación de las normas de la compañía” por lo que decidió poner fin a su contratación.

“ Aunque es la primera vez en los 20 años que lleva en la NBC que recibimos una queja de su conducta, también hemos sido presentados con motivos para creer que este no es un incidente aislado”, indicó Lack.

Se desconocen los detalles de esa acusación ni cuándo tuvieron lugar los hechos.

El abogado de la acusante, que rehusó identificar a su cliente, dla definió como una persona valiente.

“Si bien la respuesta hasta la fecha de NBC me anima, admiro el valor que mi cliente demostró para ser la primera en presentar una queja y hacerlo sin hacer ninguna otra demanda que no sea que la compañía haga lo correcto”, indicó en una declaración al diario The New York Times Ari Wilkenfeld, abogado de derechos civiles de la firma Wilkenfeld, Herendeen & Atkinson de Washington, D.C.