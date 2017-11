CBS despide al legendario periodista Charlie Rose

(POLÍTICA PARA MI).- La cadena de televisión CBS despidió este martes al legendario periodista Charlie Rose después de que más de ocho mujeres lo acusaron de avances sexuales no deseados.

El presidente de CBS News, David Rhodes, escribió en un memorando a la cadena que el despido es “inmediatamente efectivo” después de la “revelación de ayer de un comportamiento extremadamente perturbador e intolerable que se dice que giró en torno al programa de PBS [de Rose]”.

Entre las acusaciones en contra de Rose, de 75 años, se incluye que el periodista se paseaba desnudo frente a las víctimas, hacía comentarios obscenos y tocaba los pechos, traseros o áreas genitales de sus víctimas.

Las denunciantes trabajaron o colaboraron con el periodista entre finales de los años noventa y 2011, y en el momento del presunto acoso sexual tenían entre 21 y 37 años.

“A pesar de la importante contribución periodística de Charlie a nuestra división de noticias, no hay nada más importante, en esta o en ninguna organización, que garantizar un lugar de trabajo seguro y profesional: un entorno de apoyo donde las personas sientan que pueden hacer su mejor trabajo. Necesitamos ser un lugar así”, agrega el memorando de Rhodes.

GALARDONADO PERIODISTA

Rose, mejor conocido por su galardonado programa de entrevistas en PBS, fue coanfitrión de “CBS This Morning” desde el lanzamiento del programa en 2012 y fue corresponsal colaborador de la serie de televisión de la cadena de televisión “60 Minutes“.

La cadena pública PBS, para la que también trabaja, también decidió suspender la producción y distribución de su programa, así como Bloomberg.

Rose pidió disculpas a las mujeres que denunciaron su conducta, pero cuestionó la veracidad de algunas de las acusaciones.

“Me disculpo profundamente por ese comportamiento inapropiado. Estoy profundamente avergonzado”, dijo a The Washington Post.

“Me he comportado de forma insensible en ocasiones y acepto la responsabilidad por ello aunque no creo que todas esas alegaciones sean ciertas. Siempre sentí que actuaba [en función de unos] sentimientos compartidos aunque ahora me doy cuenta de que estaba equivocado”, agregó Rose.