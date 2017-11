Cada día muere un inmigrante en la frontera entre EE.UU. y México

(POLÍTICA PARA MI).- Cada día hay un inmigrante que pierde la vida intentando cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), unos 328 inmigrantes murieron en 2017 en el área fronteriza.

Los hombres son los que más mueren en el cruce hacia EE.UU. Este año han fallecido 203 miembros del sexo masculino.

Las mujeres, en cambio, registran una cifra mucho más baja, al sumar solo 14 defunciones, de acuerdo con el conteo de la OIM.

La organización subraya también que al menos cuatro menores han fallecido y que hay restos humanos de 117 personas que no han podido ser identificados ni clasificados por sexo.

TAMAULIPAS Y SONORA

La frontera que comparten Tamaulipas y Texas es la zona con más muertes, con 190 decesos hasta ahora. La segunda ruta con más defunciones es el desierto de Arizona y Sonora, con 120 fallecidos.

Las cifras de la OIM son parte del Proyecto Migrantes Desaparecidos (MMP) del Centro de Datos Global sobre Inmigrantes de la organización.

“La tasa de un muertos por día me llama mucho la atención, esta consistencia es la que preocupa muchísimo, es algo increíble”, dijo el vocero de la OIM, Joel Millman.

La cifra de muertes hasta el 14 de noviembre del año pasado fue similar, con 318 decesos de migrantes registrados en la misma zona.

“Es un promedio consistente, las tendencias no cambian, no importa quién esté en la administración (de Estados Unidos) o cuál sea la política estadounidense, los migrantes siguen cayendo”, afirmó Millman, quien subrayó que no se ha encontrado una política efectiva por parte de ambos países para frenar estas pérdidas.

Entre el 2000 y 2016, la Patrulla Fronteriza registró 6 mil 23 muertes de inmigrantes en el límite con EE.UU.