George H.W. Bush pide disculpas por agredir sexualmente a actriz

(POLÍTICA PARA MI).- El expresidente George H.W. Bush pidió disculpas este miércoles a una actriz después de que ella denunció que él la agredió sexualmente durante una sesión de fotos hace cuatro años.

La actriz Heather Lind, protagonista de la serie de televisión “Turn: Washington Spies” reveló el martes que el incidente ocurrió durante una proyección privada del programa en 2014.

“Cuando tuve la oportunidad de conocer a George H. W. Bush hace cuatro años para promocionar un programa de televisión histórico en el que estaba trabajando, me agredió sexualmente mientras posaba para una foto similar” escribió Lind en un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram y que luego borró.

La actriz se refiere a una foto del expresidente Barack Obama agarrado de las manos de Bush durante el concierto de recaudación de fondos para víctimas de los huracanes al que asistieron los cinco expresidentes vivos.

En su mensaje de Instagram, Lind detalló el incidente tras indicar que se sentía “perturbada” al ver la foto de Obama agarrado de la mano del presidente número 41.

DESDE SU SILLA DE RUEDAS

“Él no me dio la mano a mí. Me tocó por detrás desde su silla de ruedas con su esposa Barbara Bush a su lado. Me contó un chiste sucio”, escribió la actriz.

Un portavoz del ex presidente no desmintió las acusaciones de Lind, pero emitió una disculpa, diciendo que Bush no tenía la intención de causar ningún daño.

“El presidente Bush nunca, bajo ninguna circunstancia, intencionalmente causaría angustia a nadie, y se disculpa sinceramente si su intento de humor ofendió a la Sa. Lind”, dijo el vocero.

La actriz afirmó que el expresidente la manoseó una segunda vez ese mismo día.

“Y luego, mientras estaba siendo fotografiado, me tocó de nuevo. Barbara puso los ojos en blanco como diciendo ”no otra vez”, dijo, y agregó que su “guardia de seguridad me dijo que no debí haberme parado a su lado para la foto”.

