Cinco expresidentes participan en concierto benéfico

Por primera vez desde 2013, los cinco expresidentes vivientes de Estados Unidos se se unieron este fin de semana en un concierto de recaudación de fondos para víctimas de los recientes huracanes que pasaron por Texas, Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Jimmy Carter (1977-1981), George H. W. Bush (1989-1993), Bill Clinton (1993-2001), George W. Bush (2001-2009) y Barack Obama (2009-2017) subieron juntos al escenario del Reed Arena de la universidad de Texas A&M en College Station.

VIDEO: Se unen los 5 expresidentes de EE.UU. por Harvey

Los cinco antiguos mandatarios ofrecieron una demostración de unidad y compasión después dehaber iniciado hace semanas sus esfuerzos de recaudación.

Los mandatarios expresaron palabras de aliento y motivaron a quienes viven en EE.UU. a ayudar con sus donaciones.

La política fue dejada a un lado durante el concierto, y Bush, Obama, Carter, Clinton y George HW Bush recibieron una entusiasta bienvenida por parte de la audiencia.

Tanto Bush padre como Bush hijo viven en Texas y la biblioteca y el museo del presidente número 41 se encuentran en el recinto de A&M.

UNIDAD Y COMPASIÓN

El evento, llamado “Deep From The Heart: The One America Appeal”, (Desde el corazón: El llamado de un Estados Unidos) contó con una gran cantidad de estrellas de música country y gospel.

El presidente Donald Trump emitió un mensaje en un video que se transmitió durante el evento, en el que invitó a los estadounidenses a “hacer lo que mejor saben hacer: unirse y ayudar a las personas”.

Entre los principales artistas que participaron en el concierto figuran la banda Alabama, Sam Moore y Yolanda Adams, así como los texanos Lyle Lovett y Robert Earl Keen, y Lady Gaga.

La campaña de recaudación fue lanzada el mes pasado después de que el huracán Harvey azotó Texas y se expandió cuando el huracán Irma pasó por Florida y el huracán María devastó partes del Caribe, causando varios cientos de muertes y miles de millones de dólares en daños.

Los expresidentes también lanzaron un video para solicitar donaciones. Sus esfuerzos ya han dejado una recaudación de 31 millones de dólares gracias a 80 mil donantes, según se informó.