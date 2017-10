De la política a las artes culinarias: la historia de Pati Jinich

Washington, D.C. (Entravision) – Pati Jinich es una chef mexicana, ganadora de prestigiosos reconocimientos, conductora de televisión y autora de libros de cocina.

Jinich trabajó como analista política en un centro de estudios de Washington, D.C., pero decidió darle un nuevo giro a su vida y cambió su carrera por la cocina.

Ahora tiene su propia serie de televisión, “Pati’s Mexican Table“, la cual se transmite nacionalmente por televisión pública.

Además, ha aparecido en los programas The Today Show, The Chew, The Talk, CBS this morning, The Home and Family Show, All Things Considered, Morning Edition y The Splendid Table, entre otros y sus artículos sobre comida se han publicado en The Washington Post.

Con sus singulares clases de cocina la chef mexicana busca incorporar un trasfondo cultural e histórico.

Incluso ahora que la presidencia de Donald Trump ha demonizado la imagen de todos los inmigrantes.

Por lo que Jinich busca acabar con los prejuicios raciales y busca unir a la comunidad mediante el poder de la gastronomía.