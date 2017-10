“House of Cards” inspiró a rusos para influir en elecciones

(POLÍTICA PARA MI).- Los rusos que trabajaban en una “fábrica de trols” para influir en las elecciones de 2016 se inspiraron en la serie de Netflix “House of Cards”.

En la serie, su protagonista, el presidente Frank Underwood, interpretado por Kevin Spacey, y su esposa Claire , (Robin Wright), tratan de mantenerse en el poder en Washington, mediante el descarado uso del chantaje, soborno y hasta los asesinatos.

A los trols rusos que trabajaban desde la ciudad de San Petersburgo se les requería que miraran el programa para escribir mensajes en la internet que influenciaran a los estadounidenses durante las elecciones en contra de su propio gobierno.

Todo era parte del plan del presidente ruso Vladimir Putin para influir en las eleccines presidenciales a favor de Donald Trump, según han dicho las agencias de seguridad de Estados Unidos.

Así lo reveló un exmiembro del exclusivo departamento de inglés de la fábrica a quien entrevistó una emisora de televisión independiente rusa y recogida por el sitio de noticias de Yahoo.

NUEVA PERSPECTIVA

La entrevista, transmitida por la estación de televisión rusa Rain, proporciona una nueva perspectiva sobre cómo la fábrica de trols antes conocida como Agencia de Investigación de Internet se dirigió a las audiencias estadounidenses.

Los trols rusos atacaron al público de Estados Unidos con provocativos “comentarios” que pretendían ser de estadounidenses sobre artículos periodísticos que aparecían en los sitios de la internet de los diarios The New York Times y The Washington Post.

Un tema central de su mensaje era demonizar a Hillary Clinton al reproducir los escándalos pasados de la administración de su marido, su riqueza y el uso de un servidor de correo electrónico privado, según la entrevista con el trabajador de la agencia, identificado solo como “Maksim“.

“Al principio, nos vimos obligados a mirar el ‘House of Cards’ en inglés”, dijo Maksim en la entrevista, según Yahoo.

“Era necesario conocer todos los principales problemas de los Estados Unidos de América. Problemas fiscales, el problema de los homosexuales, las minorías sexuales, las armas”, agregó.

