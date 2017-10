Trump “salva” la Navidad

Proclamando victoria en la ficticia “guerra contra la Navidad”, el presidente Donald Trump anunció este viernes en un evento en Washington que ya está permitido nuevamente decir “Feliz Navidad”, cosa que nunca estuvo prohibida.

De acuerdo con The Hill, el mandatario habló ante los asistentes al Values Voter Summit en Washington, D.C., donde dijo que la “corrección política” no ha permitido celebrar la festividad.

“Estamos acercándonos a la bella temporada de Navidad de la que la gente ya no habla. No utilizan la palabra ‘Navidad’ porque no es políticamente correcta”, consideró, lo que le valió los aplausos del público.

“Vas a tiendas departamentales y te dicen ‘feliz Año Nuevo’ o dicen otras cosas y decoran de rojo… Pues, ¿saben qué? Ya diremos ‘Feliz Navidad’ otra vez”, aseguró Trump.

Si bien no existe una declaratoria formal de guerra contra la palabra, algunas personas prefieren utilizar el término genérico “felices fiestas” (happy holidays), pues engloba otras celebraciones decembrinas e incluye además a personas que no profesan el cristianismo o alguna religión.

El republicano se convirtió este viernes en el primer presidente en funciones en pronunciar un discurso en dicha cumbre, la cual es organizada por una organización homofóbica y considerada un grupo de odio por al menos una organización contra la intolerancia.

Trump habló brevemente sobre sus intenciones de eliminar impuestos, y llamó a su reforma tributaria “un regalo de Navidad”.

Se cree que la ficticia “guerra contra la Navidad” que Trump asegura se libra en Estados Unidos es una forma de llegar a los cristianos conservadores y evangélicos. Se trata de un argumento utilizado desde su campaña para presuntamente comprobar que la corrección política no permite a los cristianos expresar sus creencias religiosas.

Trump incluso lideró un mitin de agradecimiento en Wisconsin en diciembre pasado, donde habló frente a una hilera de pinos navideños.

“Cuando inicié (la campaña) hace 18 meses, le dije al público en Wisconsin que regresaríamos algún día y que íbamos a poder decir ‘feliz Navidad’ nuevamente. Así que feliz Navidad a todos”, concluyó.