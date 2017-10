Trump anuncia sanciones a Irán, rehúsa validar el pacto nuclear

(POLÍTICA PARA MI).- El presidente Donald Trump anunció este viernes nuevas y más duras sanciones hacia Irán y que no validará el acuerdo nuclear de 2015 con el país.

Contrario a lo que ha dicho su equipo de seguridad nacional y los líderes de sus principales aliados europeos, Trump afirmó que Irán no está cumpliendo con los términos del acuerdo, firmado por Estados Unidos con Irán, refrendado por Francia, Rusia, China, Reino Unido y Alemania.

“En base al expediente de hechos que he presentado, hoy anuncio que no podemos y no haremos esa certificación”, dijo Trump.

El presidente indicó que deja en manos del Congreso el futuro del tratado y la decisión sobre si volver a imponer sanciones a Irán, lo que podría hacer estallar el acuerdo. La medida, aunque no supone la prometida ruptura del pacto, abre una estrategia mucho más agresiva hacia Teherán.

Mientras, Trump impondrá nuevas sanciones al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán po su supuesto apoyo a los grupos terroristas.

INTERESES DE EE.UU.

El mandatario anunció su nueva y dura política hacia el ” deshonesto régimen de Irán”, antes de declarar que el acuerdo nuclear alcanzado por la administración del expresidente Barack Obama ya no estaba en los intereses de EE.UU.

“La historia ha demostrado que cuanto más ignoremos una amenaza, más peligrosa será esa amenaza”, dijo Trump, en un discurso que pronunció desde la Casa Blanca en el que recordó la represión de la revolución iraní en 1979 y los ataques terroristas de representantes iraníes contra Estados Unidos, incluido el bombardeo de 1983 de un cuartel en Beirut que mató a 241 marines estadounidenses.

“Los dos cánticos favoritos del régimen son ‘Muerte a EE.UU.’ y ‘Muerte a Israel‘”, dijo Trump.

“La agresión de la dictadura iraní continúa hasta nuestros días”, exclamó el presidente, tras calificar al gobierno de Teherán como un “régimen fanático” que patrocina el terrorismo y despliega misiles que amenazan a las tropas y aliados estadounidenses.

