Legisladora fustiga a Trump por sus tuits sobre Puerto Rico

(POLÍTICA PARA MI).- La representante de Nueva York, Nydia Velázquez, ofreció una clase de historia a Donald Trump para que el presidente entienda por qué Estados Unidos tiene la responsabilidad de asistir en la recuperación de Puerto Rico tras la devastación dejada por el huracán María.

La legisladora demócrata fustigó a Trump por la serie de tuits que publicó este jueves en los que advierte a los puertorriqueños que la asistencia a la isla tiene sus límites.

“El presidente de Estados Unidos está tuiteando amenazas para retirar la asistencia, eso es un ultraje, eso es un insulto”, dijo Velázquez, de origen puertorriqueño.

En sus tuits, Trump sugirió una vez más que gran parte de la enorme devastación que padece la isla es culpa del propio Puerto Rico y advirtió de que hay un límite para hasta cuándo mantendrá allí a sus agentes de emergencias.

“Esos tuits no son presidenciales”, apuntó Velázquez durante una audiencia del comité de de la Cámara de Representantes.

“Darle una patada a los ciudadanos cuando están abajo es vergonzoso”, exclamó la representante, visiblemente molesta.

“La responsabilidad fundamental más básica del presidente de Estados Unidos, el presidente del país más poderoso del mundo, es presentarse, hacer y brindar la ayuda y el alivio que necesitan los ciudadanos estadounidenses. No necesitan este tipo de insulto”, agregó.

INVADIDO, NO INVITADO

Entonces Velázquez explicó cómo Puerto Rico pasó a ser un estado libre asociado de Estados Unidos en el siglo 19.

“Soy la única miembro que es una ciudadana puertorriqueño estadounidense que se sienta en este comité. Como no tengo al presidente Trump frente a mí, me gustaría que le hiciera saber cuán vergonzosos son todos los tuits que lanzó esta mañana, lo ofendida e insultada que me siento como ciudadana estadounidense. Y me gustaría sugerirle al presidente que obtenga algunas lecciones de historia con respecto a la relación puertorriqueña con Estados Unidos.

En 1898, las tropas estadounidenses invadieron a Puerto Rico. Las tropas estadounidenses tomaron a Puerto Rico. Entonces, los puertorriqueños no invitaron a las fuerzas armadas de Estados Unidos. Fue invadido. Entonces con esa invasión viene la responsabilidad. En 1917, se impuso la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños. Fue muy Oportuna para que pudieran unirse a las fuerzas armadas y luchar en la Primera Guerra Mundial”.

