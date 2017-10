Trump ofreció a su exmujer el puesto de embajadora de EE.UU.

(POLÍTICA PARA MI).- El presidente Donald Trump ofreció este jueves el puesto de embajador de Estados Unidos ante la República Checa a su exesposa y madre de tres de sus hijos, Ivanna Trump.

“Ivana, si lo quieres te lo doy”, le dijo Trump a su exmujer.

Pero ella rechazó la oferta para poder continuar con su “vida perfecta”, según narró en una entrevista con la cadena CBS.

“Me acaba de ofrecer ser la embajadora. Pero me gusta mi libertad. Me gusta hacer lo que quiero, ir a donde quiera con quien quiera. Y me puedo permitir mi estilo de vida”, dijo Ivanna.

“¿Por qué diría yo adiós a Miami en el invierno, adiós a Saint-Tropez en el verano y adiós a la primavera y el otoño en Nueva York? Tengo una vida perfecta”, argumentó la exmujer del mandatario.

Trump fue criada en la Checoslovaquia comunista y se casó con Donald Trump en 1977.

ESCÁNDALO Y ACUSACIONES

La pareja se divorció en 1992 después de un escándalo por la relación extramarital del magnate con Marla Maples, que eventualmente se convirtió en su segunda esposa, y sus acusaciones por violación,

Desde entonces, Ivana se ha casado y divorciado dos veces, y ahora mantiene un estilo de vida del jet set.

“Mi madre es una mujer exuberante, llena de una pasión por la vida y la aventura que le hizo difícil permanecer en un lugar durante mucho tiempo”, escribió Ivanka Trump en su libro de 2009, “La Tarjeta de Trump” (The Trump Card).

“Mis padres son sorprendentemente similares en este aspecto, se han separado, e incluso cuando estaban juntos parecían cortados de diferentes maneras, pero comparten un enfoque de la vida: todo, todo el tiempo”, agrega la hija de los Trump.

En la entrevista con CBS, Ivanna también afirmó que habla con su exmarido una vez a la semana y que le ha animado a seguir tuiteando.