Renuncia el secretario de Salud

(POLÍTICA PARA MI).-

(POLÍTICA PARA MI).- Tom Price, el secretario de Salud del gobierno del presidente Donald Trump renunció a su puesto, anunció este viernes la Casa Blanca.

Por su parte, Trump aceptó la renuncia, agrega un comunicado de la secretaria de Prensa del mandatario, Sarah Huckabee Sanders.

Price se ha visto en el centro del escándalo desde hace semanas por su uso de aviones privados pagados por los contribuyentes, para acudir a actividades del departamento de Salud en diferentes localidades del país.

Lee también: Secretario de Salud usa jets privados para sus viajes oficiales

El comunicado de la Casa Blanca dice que Price “ofreció su renuncia más temprano hoy y el presidente la aceptó”.

Trump designará a Don Wright para actuar como secretario interino a partir de la medianoche del viernes. Wright actualmente sirve como el subsecretario auxiliar de Salud y director de la Oficina de Prevención de Enfermedades y Promoción de la Salud.

Horas antes, Trump había asegurado a la prensa que en la noche de este viernes tomaría la decisión de si despedir o mantener en el puesto a su ministro de Salud.

“Es un hombre muy bueno, pero vamos a tomar una decisión en algún momento esta noche”, dijo Trump a periodistas mientras salía de la Casa Blanca rumbo a su retiro privado de golf en Bedminster, Nueva Jersey.

“Desde luego, no me gusta la óptica”, dijo Trump. “No estoy contento, puedo decirte eso. No estoy feliz”, añadió el mandatario.

CHEQUE Y REEMBOLSO

Price había prometido reembolsar al gobierno una parte de los costos de sus viajes en aviones jets privados.

Un funcionario del departamento de Servicios de Salud y Humanos dijo el jueves que Price escribiría un cheque por $51,887.31, lo que parece cubrir el costo de su asiento en vuelos fletados, pero no los de sus empleados.

El sitio de noticias Politico fue quien primero reveló el uso repetido de aviones privados fletados por Price. Según los cálculos de la publicación, el costo total de los viajes financiados por los contribuyentes superó los $400 mil.

En algunos casos, el ahora exsecretario de Salud se desplazó desde Washington a Filadelfia en un jet privado.

Lee también: La familia Trump sale cara a los contribuyentes

Además, Price habría utilizado, con la aprobaciónb previa de la Casa Blanca, aviones militares para viajar a África, por más de $500 mil.