Trump quiere un desfile militar para el 4 de julio

(POLÍTICA PARA MI).- El presidente Donald Trump quiere ver soldados marchando frente a la Casa Blanca en Washington, en su propio desfile militar.

Durante una reunión con el presidente de Francia Emmanuel Macron en las Naciones Unidas, Trump insistió en la idea de sostener el despliegue de la fuerza militar de Estados Unidos en un desfile por la avenida Pennsylvania de Washington, donde está ubicada la residencia presidencial.

La demostración militar se llevaría a cabo el 4 de julio, día en que se celebra la independencia de EE.UU., según ha planteado el presidente.

Trump dijo que la idea le surgió después de presenciar el desfile del Día de la Bastilla junto a Macron en París en julio pasado.

Durante el desfile, se le vio a Trump muy complacido, y susurrando al oído del mandatario francés ante la elaborada exhibición de tanques, soldados a caballo y aviones militares volando sobre sus cabezas.

“Regresé y una de mis primeras medidas fue, creo que nosotros vamos a tener que empezar a pensar en eso mismo”, dijo el presidente a Macron.

“Realmente estamos pensando en el 4 de julio, La avenida Pennsylvania, con un gran desfile para mostrar nuestra fuerza militar”.

No obstante, el presidente parece haber amasado la idea de un desfile militar desde los primeros días de su presidencia, mucho antes de su viaje a París.

VIEJA ILUSIÓN

Se sabe que mientras se planificaba la ceremonia de juramentación del nuevo presidente en enero, su comité organizador exploró, pero luego rechazó, la idea de desplegar el equipo militar estadounidense durante el desfile inaugural.

Durante una entrevista días antes de la inauguración, Trump dijo a un reportero del diario The Washington Post que “vamos a mostrarle a la gente mientras reforzamos nuestro ejército, vamos a mostrar nuestras fuerzas militares. Podría ser que esa fuerza militar venga marchando por la avenida Pennsylvania”.

Meses más tarde, en una entrevista con The New York Times en el Despacho Oval, el presidente llamó al evento del Día de la Bastilla “uno de los desfiles más hermosos que he visto” y dijo que “deberíamos hacerlo un día por la avenida Pennsylvania”.

“Siempre he pensado en eso”, aseguró en esa ocasión. “Lo he pensado mucho antes”.