Donald Trump se queda solo

(POLÍTICA PARA MI).- Tras sus declaraciones en favor de los supremacistas blancos y neonazis que propulsaron la violencia en Charlottesvile el pasado fin de semana, el presidente Donald Trump se queda, cada día, más solo.

Mientras por un lado crece el reclamo de que sea impugnado, prominentes figuras políticas, como el exvicepresidente Al Gore, le han reclamado la renuncia.

Durante una entrevista con LAD Bible, y tras ser preguntado qué consejo le daría a Trump, Gore respondió: “Renuncie”.

Mientras, grandes corporaciones, empresarios, organizaciones activistas, y hasta líderes de su propio partido Republicano han denunciado la inhabilidad del mandatario de asumir el rol que le exige la estatura de la presidencia.

El repudio más peligroso para Trump ha surgido desde el Congreso, donde se le puede iniciar un proceso de impugnación que concluya en su destitución.

El senador republicano de Tennessee Bob Corker afirmó que Trump no ha demostrado la “estabilidad” o competencia” necesaria para liderar efectivamente a la nación.

POR DONDE MÁS LE DUELE

La reacción adversa a la postura que ha asumido le está empezando a golpear por donde más le duele a Trump: el dinero.

Este viernes se anunció que tres gigantescas galas de recaudación de fondos que habían sido planificadas para ser celebradas en su resort de West Palm Beach , Mar-a-Lago, fueron canceladas.

La Sociedad del Cáncer Estadounidense citó sus “valores y compromiso con la diversidad” sobre su decisión de posponer una próxima gala; la Clínica Cleveland canceló abruptamente su evento de invierno y Los Amigos Americanos de Magen David Adom, que recauda dinero para el equivalente de Israel de la Cruz Roja, también dijo que no celebraría su gala de 2018 en el club “después de una considerable deliberación”.

Laurel Baker, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Palm Beach, de la que es miembro Mar-a-Lago, calificó el resort de “moralmente reprobable” el jueves y dijo que esperaba que más organizaciones benéficas le den la espalda.

James Murdoch, hijo del magnate Rubert Murdoch, propietario de 21st Century Fox, Fox News, The New York Post y The Wall Street Journal, criticó la respuesta de Trump a Charlottesville en una nota a sus empleados.