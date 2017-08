Estratega de la Casa Blanca contradice a Donald Trump

(POLÍTICA PARA MI).- ¿Será que quiere que Donald Trump lo despida? Steve Bannon, el oscuro estratega del presidente, ofreció una curiosa entrevista en la que despotricó en contra de los supremacistas blancos y contradijo a su jefe en cuanto a Corea del Norte y China.

En momentos en que se le señala como la razón por la que Trump defiende a los supremacistas blancos, su principal estratega ha salido de las sombras en las que generalmente se mueve en la Casa Blanca para hablar con Robert Kuttnerl, editor de la revista American Prospect, de tendencia liberal.

Bannon llamó repentinamente a Kuttnerl para comentar sobre China, pero esto no impidió que hablara sobre los violentos incidentes en Charlottesville. El polémico asesor de Trump calificó de “payasos” a los supremacistas blancos que acudieron a la ciudad de Virginia el pasado fin de semana.

Personas cercanas a Bannon dijeron que él creía que los comentarios eran parte de una conversación informal con Kuttner que, según la revista, él mismo inició.

A pesar de que es señalado como defensor del nacionalismo blanco y fue director del sitio de la alt-derecha Breitbart, Bannon descartó a la extrema derecha como irrelevante y desmintió que haya jugado un rol en cultivar esa tendencia.

“El nacionalismo étnico… son unos perdedores. Es un elemento al margen. Creo que la prensa les da demasiada importancia y debemos ayudar a aplastarles”, señaló sobre los movimientos supremacistas.

“Estos tipos son una colección de payasos”.

SIN “FUEGO Y FURIA” PARA COREA DEL NORTE

Sobre Corea del Norte, Bannon contradijo a su jefe en la Casa Blanca: “No hay una solución militar, olvídenlo”, afirmó Bannon.

“Hasta que alguien no resuelva la ecuación que me demuestre que no morirán 10 millones de personas en Seúl en 30 minutos por armas convencionales, no sé de qué estamos hablando, no hay solución militar”, dijo.

Bannon apuntó que Estados Unidos y China están en una lucha por el estatus hegemónico.

“En mi opinión, la guerra económica con China lo es todo. Y debemos concentrarnos en ella de forma obsesiva”, declaró Bannon.

“Y si seguimos perdiéndola, estamos a cinco años, a 10 años máximo, de un punto de no retorno”, añadió.