Más de 60 congresistas piden callar a Trump sobre Corea del Norte

(POLÍTICA PARA MI).- Más de 60 miembros del Congreso de Estados Unidos condenaron el estilo incendiario y agresivo en que el presidente Donald Trump está manejando el conflicto con Corea del Norte.

Decenas de legisladores demócratas enviaron una carta en la que instan al secretario de Estado, Rex Tillerson, a “la mayor prudencia y moderación” en futuras negociaciones con Pyongyang.

Los congresistas criticaron las declaraciones del presidente Trump de que enfrentaría con “fuego y furia” las amenazas norcoreanas sobre pruebas de misiles y ataques nucleares a territorio estadounidense.

“Estas declaraciones son irresponsables y peligrosas, y también proporcionan una ventaja absurda a la propaganda nacional de Corea del Norte, que desde hace tiempo ha tratado de retratar a Estados Unidos como una amenaza para su pueblo”, dice la carta de 64 demócratas, dirigida por el representante John Conyers.

RESPETO Y FIRMEZA

“Nosotros, respetuosamente pero firmemente, les urgimos a hacer todo lo que esté a su alcance para asegurar que el presidente Trump y otros funcionarios de la administración entiendan la importancia de hablar y actuar con la mayor precaución y moderación en este delicado asunto”, agrega la carta.

“El Congreso y el público estadounidense responsabilizarán al presidente Trump si un error de cálculo descuidado o mal aconsejado da lugar a un conflicto que pone en peligro a nuestros miembros del servicio y aliados regionales”, apuntan los legisladores.

Los comentarios de “fuego y furia” de Trump también provocaron críticas entre expertos políticos que igualmente describieron la advertencia como imprudente y con un enfoque “exactamente equivocado”.

“Esa es la declaración más estúpida y peligrosa que he oído de un presidente estadounidense”, dijo John Mecklin, editor en jefe del Boletín del Científico Atómico, al sitio noticioso de internet, HuffPost.

“Con toda esta habladera, lo que me preocupa es un grave error de cálculo”, dijo a The New York Times James Thurman, general retirado del Ejército que sirvió como principal comandante de EE.UU. en Corea del Sur de 2011 a 2013.

“Antes de empezar a hablar de todas estas opciones militares, tenemos que decidir qué vamos a hacer con los ciudadanos de EE.UU. allá (Guam), agregó Thurman, tras calcular que al menos un cuarto de millón de estadounidenses tendría que ser trasladado en caso de un ataque norcoreano.