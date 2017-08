Fox reitera que mexicanos no tienen por qué pagar el muro

(POLÍTICA PARA MI).- La revelación de una conversación telefónica entre Donald Trump y el presidente de México, Enrique Peña Nieto ha puesto de nuevo sobre el tapete el tema de quién va a pagar por el muro fronterizo que prometió el magnate durante su campaña electoral.

De nuevo, el expresidente Vicente Fox ha intervenido en el debate.

En entrevista con CNN el viernes, el expresidente mexicano dijo que México no pagaría por el muro en la frontera entre México y Estados Unidos.

“We will never pay for that f*****g wall’”, repitió Fox durante la entrevista y cuestionó que es impensable que México pague por un muro que será construido en territorio vecino.

“Bueno, puedes usar, puedes usar mis palabras, nunca pagaremos por el muro de m****a … ese muro muro de M, eso lo deja más claro, pero aún así … a quién se le ocurre que un país pague por un muro que va a ser construido en el territorio del vecino?”, se preguntó Fox.

El expresidente mexicano aportó más preguntas: “¿Por qué debe México pagar por ese muro? ¿Cuál es la razón?”, añadió.

“No necesitamos un muro. Si Trump quiere construir ese muro, tendrá que ir al Congreso, al Congreso de Estados Unidos, y él tiene que decir la verdad, a los contribuyentes de Estados Unidos de que van a pagar por eso”, dijo.

Según la transcripción de la conversación entre Trump y Peña Nieto en enero pasado, el mandatario estadounidense presionó a su homólogo mexicano a que dijera públicamente que México iba a pagar el muro fronterizo.

La conversación telefónica ocurrió poco después de la juramentación del presidente estadounidense.

Durante la llamada, Trump describió como un creciente problema político su promesa de campaña de construir el muro y de obligar a México a pagarlo.

Fox explicó la actitud de Trump así: “Lo que Trump está tratando de hacer es salvar la cara delante de sus fronteras. No está cuidando de América y las grandes Américas. Es sólo él tratando de salvar la cara”.