Trump pidió a Peña Nieto no decir que México no pagaría por el muro

(POLÍTICA PARA MI).- Donald Trump presionó a Enrique Peña Nieto a que dijera públicamente que México iba a pagar el muro fronterizo, durante una conversación telefónica que sostuvieron en enero, poco después de la juramentación del presidente estadounidense.

Durante la llamada, Trump describió como un creciente problema político su promesa de campaña de construir el muro y de obligar a México a pagarlo.

Lee también: Trump y Peña Nieto hablan por teléfono

Pero, Peña Nieto resistió, según transciende de la transcripción de esa llamada, obtenida por el diario The Washington Post.

El mandatario mexicano le respondió a Trump que las reiteradas amenazas que hizo durante su campaña, habían colocado “una gran marca en nuestra espalda, señor Presidente”.

Peña Nieto advirtió que “mi posición ha sido y seguirá siendo muy firme, diciendo que México no puede pagar por el muro. ”

Trump objetó: “Pero no se puede decir eso a la prensa. La prensa va a ir con eso, y no puedo vivir con eso”, según la transcripción de la llamada del 27 de enero.

LA DIGNIDAD DE MÉXICO

En busca de una salida, Peña Nieto reiteró que el plan fronterizo “es un tema relacionado con la dignidad de México y va al orgullo nacional de mi país”, pero accedió a “dejar de hablar del muro”.

Trump dejó claro que sabía que el financiamiento tendría que venir de otras fuentes, pero amenazó con cortar el contacto si Peña Nieto continuaba haciendo declaraciones desafiantes.

El financiamiento “funcionará en la fórmula de alguna manera”, dijo Trump, agregando luego que “saldrá de Washington, y eso está bien”. Pero “si usted va a decir que México no va a pagar por el muro, entonces no quiero reunirme con ustedes más porque no puedo vivir con eso”.

Trump describió el muro como “lo menos importante de lo que estamos hablando, pero políticamente esto podría ser lo más importante”.

El intercambio sugiere que incluso desde el incio de su presidencia, Trump consideró la posibilidad de extraer dinero de México como problemático, pero trató de evitar el reconocimiento público de esa realidad.