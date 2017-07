Renuncia Sean Spicer como secretario de Prensa de Trump

(POLÍTICA PARA MI).- El extravagante secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, renunció a su cargo este viernes, aparentemente en desacuerdo con la reestructuración del equipo de comunicaciones del gobierno.

Spicer renunció porque no estaba satisfecho con el nombramiento del nuevo director de comunicaciones del presidente Trump, según informó el diario The New York Times.

El financista de Wall Street Anthony Scaramucci ha sido seleccionado para servir como director de Comunicaciones de Trump, puesto que cubría Spicer parcialmente, tras la renuncia de Mike Dubke en mayo pasado.

Por su parte, Sarah Huackabee Sanders funcionará como secretaria de Prensa a partir de agosto, cuando se haga efectiva la renuncia de Spicer.

DESACUERDO

Spicer le dijo al presidente Trump que estaba muy en desacuerdo con el nombramiento, asegura el New York Times.

Trump le ofreció a Scaramucci el puesto a las diez de la mañana.

El presidente entonces le pidió a Spicer que se quedara, pero el portavoz le dijo al mandatario que creía que el nombramiento era un grave error, según una persona con conocimiento directo del intercambio.

SESIONES NOTORIAS

Las sesiones informativas con la prensa de Spicer en la Casa Blanca han sido notorias desde principios de la presidencia, pero en las últimas semanas el colorido portavoz presidencial se había retirado de las cámaras.

Sus respuestas a las inquisiciones de los periodistas se constituyeron en noticias por sí solas, en numerosas ocasiones, como la vez que dijo que Adolf Hitler “ni siquiera llegó tan bajo como para usar armas químicas” durante la Segunda Guerra Mundial, como lo hizo Bashar al-Assad en Siria.

El esperado nombramiento de Scaramucci ha trastornado a otros altos funcionarios de la Casa Blanca, como el jefe de Gabinete Reince Priebus y el estratega Steve Bannon, quienes, junto a Spicer, expresaron su oposición.

“Esto fue un asesinato de Reince y Bannon. Dijeron que Anthony conseguiría este trabajo sobre sus cadáveres”, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca.

El funcionario agregó que Scaramucci tenía el respaldo de Trump y su yerno Jared Kushner, Ivanka Trump, el director del Consejo Económico Nacional, Gary Cohn y la asesora adjunta Dina Powell.