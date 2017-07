Trump Jr. sabía que el gobierno ruso iba a ayudar a su padre

(POLÍTICA PARA MI).- El hijo mayor de Donald Trump fue informado mediante un correo electrónico que el material sobre Hillary Clinton que le iba a proporcionar una abogada rusa era parte del esfuerzo del gobierno de Vladimir Putin para ayudar la candidatura de su padre.

Con esta revelación que hizo el diario The New York Times el lunes en la noche, se incrementa aún más la sospecha de que la cúpula del equipo de campaña de Trump colaboró con lel gobierno ruso en su interferencia en las elecciones estadounidenses.

El mensaje de correo electrónico fue enviado a Donald Trump Jr. por Rob Goldstone, un publicista y ex periodista británico de tabloides que ayudó a coordinar la reunión de junio de 2016 entre el hijo del presidente y Natalia Veselnitskaya. Al encuentro también asistieron el marido de Ivanka Trump, Jared Kushner, y el entonces jefe de campaña de Trump, Paul Manafort.

Tres personas con conocimiento del mensaje indicaron a The New York Times que el e-mail indica que el gobierno ruso era la fuente de la información perjudicial sobre Clinton.

El mensaje de Goldstone, según lo descrito en The New York Times por las tres personas, no ofrece detalles sobre el esfuerzo más amplio que llevó a cabo Moscú durante la campaña electoral para ayudar a la candidatura de Trump.

SIN RELACIÓN

Según el periódico, no existe evidencia que sugiera que la prometida información perjudicial sobre Clinton estuviera relacionada con los ataques cibernéticos lanzados por el Kremlin contra el Comité Nacional Demócrata, DNC, que condujo a la divulgación de miles de correos electrónicos de dirigentes del partido.

La reunión entre Trump Jr. y Veselnitskaya tuvo lugar menos de una semana antes de que se informara ampliamente que los piratas informáticos rusos se habían infiltrado en los servidores del DNC.

Alan Futerfas, abogado de Trump Jr., dijo que su cliente no había hecho nada malo, y se comprometió a trabajar con los investigadores en caso de ser contactado.

“En mi opinión, esto es mucho hablar sobre nada. Durante este ajetreado período, Robert Goldstone se puso en contacto con Don Jr. en un correo electrónico y sugirió que la gente tenía información sobre supuestas irregularidades por parte del partido demócrata, Hillary Clinton, en su trato con Rusia”, dijo a The Times en un correo electrónico el lunes.

“La comunicación de Don Jr. de esta comunicación era que alguien tenía información potencialmente útil para la campaña y provenía de alguien que conocía. Don Jr. no tenía conocimiento en cuanto a qué información específica, si la hubiera, sería discutida”, agregó Futerfas.