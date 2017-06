En video, Lin-Manuel Miranda resalta el aporte de los inmigrantes

(POLÍTICA PARA MI).- Mientras que el gobierno de Donald Trump continúa su ataque en contra de los inmigrantes, la mayoría de los estadounidenses tienen una visión positiva sobre el aporte de los extranjeros a la economía del país.

A esa conclusión llegó una encuesta reciente de la firma Gallup en la que 49% de los adultos entrevistados afirmaron que es importante la influencia económica de los inmigrantes.

La mayoría de los encuestados desestimaron el argumento utilizado por Trump para su campaña antiinmigrante de que los extranjeros se apoderan de los puestos de trabajos de los estadounidenses, lo que además reduce los salarios.

La contribución de los inmigrantes siempre ha sido vital para la economía estadounidense. En 2013, por ejemplo, los inmigrantes añadieron más de mil 600 billones de dólares al producto bruto interno de EE.UU.

En el caso de los más de 50 millones de latinos que viven en el país, al aportar cerca de 20 millones de trabajadores, se han convertido en el motor que mueve la economía.

“NOSOTROS HACEMOS EL TRABAJO”

Para resaltar el aporte positivo que hacen todos los inmigrantes, Lin-Manuel Miranda, creador del afamado musical Hamilton, produjo un video como “contrapeso musical” al debate político estadounidense sobre la inmigración.

El video musical de seis minutos, “Inmigrantes (Nosotros hacemos el trabajo)” [Immigrants (We Get the Job Done)] está Inspirado en una de las líneas más conocidas del galardonado musical de Broadway de Miranda.

La línea ha sido una de las más aplaudidas de Hamilton en Broadway. El musical infundido de hip-hop utiliza un elenco racialmente diverso que incluye actores afroamericanos y latinos para contar la historia de cómo el inmigrante Alexander Alexander se levantó para convertirse en la mano derecha del general George Washington.

Ahora en el video, apoyada de una impresionante gráfica, la también convincente letra bilingüe de la canción es interpretada con pasión por el rapero puertorriqueño Residente, la mexicana-americana Snow Tha Product, el somalí Canadiense K’naan y el británico-paquistaní Riz MC.

El video busca mostrar la difícil situación de los inmigrantes: su sacrificio, resistencia y fuerza mientras luchan por sobrevivir y buscar una vida mejor en este país.

“Este ciclo electoral ha traído la xenofobia y la vilipendencia de los inmigrantes de nuevo a la vanguardia de la política de EE.UU.. Este es un contrapeso musical”, escribió Miranda sobre el video en Genius, un sitio en la internet donde artistas musicales comparten sus ideas sobre su arte.