Gobierno empieza a implementar partes del veto migratorio de Trump

(POLÍTICA PARA MI).- El veto migratorio de Donald Trump empezará a ser implementado este jueves, cinco meses después de que el presidente firmara la orden ejecutiva inicial que prohibía la entrada al país de personas de siete naciones mayormente musulmanas.

Contrario a cuando fue puesto en efecto inicialmente en enero, en esta ocasión el gobierno tiene una serie de http://politicaparami.com/2017/06/26/ultima-hora-corte-suprema-permite-partes-del-veto-migratorio-de-trump/directrices que le fueron impuestas por la Corte Suprema en su fallo del lunes pasado.

El Tribunal superior dejó parte de la prohibición en vigor, pero sólo para personas de seis países que carecen de una relación – familiar, educativa o de negocios – dentro de Estados Unidos.

De acuerdo con las nuevas indicaciones, las personas de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen que deseen visitar a Estados Unidos, deberán tener una “relación de buena fe” con un familiar, una empresa, o un centro de estudios.

Los hermanastros y medio hermanos están permitidos, pero no los sobrinos ni sobrinas. Los yernos y las nueras podrán contar, pero no los cuñados y cuñadas. Los padres, incluso los suegros, se consideran “familia cercana”, pero los abuelos no lo son.

EMBAJADAS Y CONSULADOS

Las nuevas directrices fueron emitidas el miércoles en la noche por el Departamento de Estado a las embajadas y consulados estadounidenses La aplicación de estas normas comenzará a las 8 p.m. de este jueves.

La Corte Suprema no definió “relación de buena fe”, y la frase ha creado mucha incertidumbre para los migrantes y otras personas que buscan viajar a Estados Unidos de los seis países incluidos en la versión revisada del veto firmado por Trump en marzo. La versión inicial incluía a Irak.

Ahora, el gobierno de Trump ha llegado a una definición explícita.

Según un cable diplomático obtenido por el diario The New York Times, “familia cercana” es “definida como padre (incluyendo al suegro o a la suegra), cónyuge, hijo, hijo o hija adulto, yerno, nuera, hermano o hermana, ya sea de padre y madre o no, si todo o la mitad. Esto incluye relaciones de paso”.

Pero, advierte el documento, “familia cercana” no incluye “abuelos, nietos, tías, tíos, sobrinas, sobrinos, primos, cuñados y cuñadas, comprometidos y cualquier otro miembro de la familia” extendida”.

No está claro cómo llegó la administración a estas nuevas definiciones.