Periodista y portavoz de la Casa Blanca

(POLÍTICA PARA MI).- Los constantes ataques de Donald Trump en contra de la prensa originaron un altercado entre uno de los periodistas que cubren la presidencia y la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders.

Durante la sesión informativa con la prensa de este martes, el veterano periodista Brian Karem interrumpió una diatriba de Huckabee contra lo que el gobierno de Trump con frecuencia califica de “noticias falsas”: toda información que aparece en la prensa que no le favorece.

La portavoz estaba expandiendo, como su jefe, la idea de que todos los medios (salvo Fox News) propagan noticias falsas para desestabilizar a Trump y apuntó que “el constante aluvión de noticias falsas dirigidas al” presidente Trump “ha acumulado mucha frustración.”

La portavoz continuó diciendo que “los medios de comunicación se la pasan día tras día y citan fuentes sin nombre, usan historias sin fuentes…”

GENTE ENCENDIDA

“¡Venga ya!”, interrumpió Karen, editor de The Sentinel Nespapers y colaborador de la revista Playboy. “Lo que haces es encender a la gente con esas palabras”.

El periodista señaló a Huckabee que “este gobierno también lo ha hecho. ¿Por qué en el nombre del cielo? Cualquiera de nosotros, si no lo hacemos bien, el público tiene la oportunidad de cambiar el canal o no nos lee, pero ustedes han sido elegidos para servir por lo menos durante cuatro años. No hay otra opción aparte de eso, (…) Nosotros estamos aquí para hacer preguntas y usted está aquí para responderlas y lo que hace es inflamar a la gente…Y todos en esta sala solo estamos tratando de hacer nuestro trabajo”.

La portavoz de Trump replicó que no estaba de acuerdo. “En primer lugar, creo que si algo se ha inflamado, es la deshonestidad que a menudo ocurre en los medios de comunicación. Y creo que es escandaloso que me acuses de inflamar una historia cuando simplemente trataba de responder a su pregunta”.