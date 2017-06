Trump volverá a congelar las relaciones de EE.UU. con Cuba

(POLÍTICA PARA MI).- El presidente Donald Trump echará por la borda este viernes el histórico acercamiento que logró el expresidente Barack Obama entre Estados Unidos y Cuba, con la disposición de nuevas restricciones a los viajes a la isla y el retorno a la prohibición del intercambio comercial entre los dos países.

Se espera que Trump anuncie las medidas durante un discurso que pronunciará desde la ciudad de Miami, epicentro del exilio cubano anticastrista de línea dura.

Según la Casa Blanca con el anuncio de la serie de nuevas medidas restrictivas, Trump busca presionar al gobierno de Raúl Castro para que desista de su política represiva y declarar que el enfoque de compromiso de la era Obamaha sido una política fallida.

RIGIDEZ

Con ese fin, el presidente dispondrá reglas más rígidas para los viajeros estadounidenses que visiten a Cuba y una prohibición general contra las transacciones con empresas controladas por las fuerzas militares que administran el sector hotelero y turístico, según funcionarios de la Casa Blanca.

“La política de Obama solo ha servido para incrementar la represión. Vamos a dar marcha atrás y dar el poder al pueblo cubano frente a los elementos represivos del régimen. Habrá cotas, de forma que si hay liberación de presos o elecciones, avanzaremos”, señaló un portavoz del gobierno de Trump.

Es probable que los cambios afecten a ambos países, pero serán los cubanos en la isla quienes paguen el precio más alto, especialmente los que viven del turismo y las oportunidades de negocio que surgieron tras la apertura de las relaciones.

Los esperados cambios también enfriarán la relación entre EE.UU. y Cuba, que empezó a descongelarse después de medio siglo de aislamiento y distanciamiento.

Pero el giro no será total. Algunas medidas permanecerán. No se tocan las remesas, no se prohíben los vuelos comerciales ni el tráfico de cruceros y tampoco se restituye la política de pies secos, pies mojados que permitía a los cubanos entrar sin visa a EE.UU.