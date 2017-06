Vicefiscal General asegura que Mueller tendrá “total independencia”

(POLÍTICA PARA MI).- El Vicefiscal General Rod Rosenstein aseguró este martes que no existe “ninguna razón” para despedir a Robert Mueller, el investigador especial que ahora está al frente de la pesquisa sobre la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales del año pasado.

Ante un comité del Senado, Rosenstein afirmó además que Mueller tendrá la “total independencia” que requiere para conducir la investigación, que incluye además los posibles lazos de la campaña presidencial de Donald Trump con Moscú.

Chris Ruddy, un “amigo” de Trump, dijo el lunes a la cadena CNN que el presidente está considerando despedir a Mueller.

Esa afirmación causó alarma en círculos políticos de Washington.

BUENA CAUSA

Tras ser cuestionado por los miembros del subcomité de asignaciones del Senado, Rosenstein dijo que Mueller solo puede “ser despedido por una buena causa” y que parte de su trabajo sería poner esa buena causa por escrito.

Agregó que como el Fiscal General Jeff Sessions se recusó de la investigación sobre Rusia, Mueller sólo podía ser despedido por el propio Rosenstein.

“La cadena de mando para el investigador especial es sólo directamente al fiscal general y en este caso, el vicefiscal general”, dijo.

Los miembros del Congreso han utilizado la sesión de este martes como una oportunidad para cuestionar a Rosenstein sobre otros temas, como el despido del director del FBI James Comey, la investigación sobre la intromisión de Rusia en las elecciones del año pasado y la decisión de Rosenstein de designar a Mueller.

Rosenstein respondió “no, no la veo”, cuando la senadora demócrata de Nuevo Hampshire Jeanne Shaheen le preguntó si ha visto una buena causa para despedir a Mueller.

“Si hubiera una buena causa, lo consideraría. Si no hubiera una buena causa, no me importaría lo que dijera nadie”, apuntó.