Legislador propone la ley “COVFEFE” para archivar tuits de Trump

(POLÍTICA PARA MI).- Un legislador del estado de Illinois busca darle categoría de ley a “Covfefe”, la misteriosa palabra que utilizó Donald Trump en un mensaje por la red social Twitter.

El representante demócrata Mike Quigley sometió un proyecto de ley que establece que todos los mensajes publicados en Twitter por el presidente Trump no puedan borrarse, sino que queden como documento oficial e histórico en los Archivos Nacionales.

La legislación se llama la ley COVFEFE, siglas en inglés por ley de Comunicaciones Sobre Varias Fuentes por la Vía Electrónica para Involucramiento (Communications Over Various Feeds Electronically for Engagement).

Quigley utiliza las siglas para hacer referencia a una palabra que prácticamente se “inventó” Trump cuando, en un tuit que escribió el pasado 31 de mayo, apareció un aparente error tipográfico.

“A pesar de la constante prensa negativa covfefe”, dice el tuit que escribió Trump poco después de la madrugada

CONFIANZA PÚBLICA

Con su proyecto de ley, Quigley busca establecer que para “mantener la confianza pública en el gobierno, los cargos públicos electos deben responder por lo que hacen y lo que dicen, y esto incluye los tuiteos de 140 caracteres”, según indicó en un comunicado.

“Si el presidente utiliza las redes sociales para hacer declaraciones repentinas sobre políticas públicas, tenemos que asegurarnos de que estas declaraciones sean conservadas para futuras referencias”, agrega el comunicado de Quigley, quien preside el comité de Transparencia de la Cámara de Representantes.

“Los tuits son poderosos, y el presidente debe hacerse responsable por cada uno de ellos”, insistió Quigley.

Si se convierte en ley, la COVFEFE ordenará que se archiven tantos los tuits que publica Trump en la cuenta oficial como presidente, @POTUS, como también en la personal, @realDonaldTrump, que mantiene más que activa y en la que suele expresar los mensajes más polémicos.

El congresista subrayó que “el uso frecuente y sin filtros que el presidente Trump hace de su Twitter personal como medio de comunicación oficial no tiene precedentes”.

En 2014, los Archivos Nacionales de Estados Unidos publicaron una guía con la indicación de que las redes sociales merecen formar parte de los registros históricos.