Exdirector del FBI pidió que ‘no lo dejaran solo’ con Trump

El exdirector del FBI, James Comey, se habría acercado al fiscal general Jeff Sessions para pedir que no lo volvieran a dejar solo con el presidente Donald Trump, un día después de que el mandatario le pidiera suspender la investigación en contra de su exasesor de seguridad nacional, Michael Flynn.

De acuerdo con el New York Times, que cita diversas autoridades no identificadas, Comey consideraba que Sessions debía proteger al FBI de la influencia de la Casa Blanca, por lo que habló con el fiscal en privado en febrero pasado y le dijo que las interacciones entre el director del FBI y el presidente eran inapropiadas.

En ese entonces, Comey no había indicado qué fue lo que lo llevó a dicha decisión: la solicitud por parte de Trump de no investigar a Flynn, quien acababa de ser despedido. Cuando Trump a su vez despidió a Comey, el exdirector solo había hablado de dicha interacción con el presidente con algunos de sus asesores más cercanos, y no con el Departamento de Justicia.

Comey emitirá su testimonio este jueves frente al Comité de Inteligencia del Senado, donde se espera detalle sus interacciones con Trump y responda por qué no hizo pública su conversación antes. “Le deseo suerte”, declaró el presidente al respecto.

De acuerdo con el New York Times, que James Comey no quisiera estar a solas con el presidente es un signo de que no le tiene confianza y que consideraba que Trump buscaba perjudicar la soberanía del FBI. Cabe destacar que sostuvo reuniones privadas con su antecesor Barack Obama en al menos dos ocasiones.

Debido a que autoridades del FBI no estaban seguras si las acciones de Trump constituían un crimen o si la conversación entre ambos podría ser corroborada, Comey solo discutía sus reuniones con el presidente con un estrecho grupo de personas para no influenciar la investigación.

Cabe destacar que cuando estuvo al frente del FBI, Comey tomó decisiones sin el conocimiento o aprobación del Departamento de Justicia, como en la investigación a Hillary Clinton, algo que justificó diciendo que era para proteger la independencia del FBI, una decisión que ha sido tan criticada como alabada.

Como director del FBI, Comey escribió detallados memorándums después de cada llamada o junta con Trump, los cuales dejó en los archivos del FBI cuando fue despedido. El departamento negó la petición del Comité de Inteligencia del Senado para acceder a dichos documentos, alegando la investigación en curso.

Se desconoce si Comey cuenta con copias de dichos documentos o planea leerlos como parte de su testimonio del jueves. Personas cercanas aseguran que los memorándums no solo describen lo que Trump dijo, sino también cómo lo dijo y dónde estaba sentado.

En uno de ellos, Comey describió una cena con el presidente Trump en la Casa Blanca en enero pasado, durante la cual el mandatario le habría pedido que le jurara lealtad, a lo que Comey se opuso.

El 14 de febrero, Trump presuntamente expulsó de la Oficina Oval al vicepresidente Mike Pence, a Jeff Sessions y otras autoridades para poder tener una conversación privada con Comey, aquella donde le pidió finalizara la investigación acerca de Flynn.

“Espero que puedas ver la manera de dejarlo ir, de dejar ir a Flynn. Es un buen tipo”, habría dicho el presidente Trump, de acuerdo con el memorándum de Comey.