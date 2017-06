Las 6 mentiras de Trump sobre el Acuerdo de París

(POLÍTICA PARA MI).- Al anunciar su decisión de sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París, Donald Trump argumentó que el tratado perjudica la economía estadounidense.

El presidente de EE.UU. también dijo que al salirse del pacto global, Estados Unidos podrá añadir más puestos de trabajo en ciertas industrias, como la de carbón.

“Fui elegido para gobernar Pittsburgh, no París”, exclamó el mandatario.

Desde los aspectos jurídicos del tratado en sí, a sus efectos en el crecimiento económico de EE.UU., el discurso del magnate estaba lleno de inexactitudes.

INEXACTUTUDES Y EXAGERACIONES

Estas son las principales mentiras que dijo Trump este jueves:

Mentira: El acuerdo de París sólo limitaría el aumento de la temperatura global en dos décimas de un grado Celsius.

Verdad: El acuerdo fija metas de emisiones diseñadas para ser revisadas, y presumiblemente hechas más ambiciosas, cada cinco años. La cifra ofrecida por Trump parece estar basada en un escenario en el que los países sólo cumplen sus compromisos iniciales.

Mentira: Trump renegociará la participación de EE.UU. en el Acuerdo de París.

Verdad: El tratado de París no es algo que un país o muchos países pueden negociar por sí mismos. Es todos o nadie.

Mentira: El acuerdo de París coloca “cargas financieras y económicas draconianas” en los negocios, los trabajadores y las familias de EE.UU.

Verdad: El tratado no obliga a hacer algo que no se quiera hacer. Cada nación presenta su propio plan para reducir las emisiones, pero la ONU no puede castigar por no cumplir.

Mentira: El Acuerdo de París perjudicará la economía de EE.UU. y eliminará puestos de trabajo.

Verdad: El estudio mencionado por Trump para este argumento está caducado. Muchos expertos han dicho que, por el contrario, el acuerdo de París impulsará la economía al atraer inversión y crecimiento del empleo en nuevas industrias de energía limpia.

Mentira: El acuerdo permite a China construir más plantas de carbón y aumentar sus emisiones a lo largo de un “asombroso” número de años, mientras que EE.UU. tendrá sus manos atadas.

Verdad: Una vez más, el Acuerdo climático de París no determina por sí mismo lo que un país puede y no puede hacer. Además, todo indica que China se mueve en la dirección opuesta.

Mentira: EE.UU. ha pagado “decenas de miles de millones” al Fondo Verde del Clima, mientras que otros países no han aportado casi nada.

Verdad: EE.UU. ha prometido $3 mil millones, la mayor porción de fondos porque es la economía más grande del mundo y, sobre una base per cápita, su contribución es mucho menor que la de los países del norte de Europa.