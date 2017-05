Trump celebra triunfo de candidato que asaltó a reportero

(POLÍTICA PARA MI).- El presidente Donald Trump pasó por alto el incidente en que Greg Gianforte asaltó a un periodista y calificó de “gran triunfo” la victoria del candidato republicano en elecciones especiales del estado de Montana.

Trump celebró este viernes la victoria de Gianforte desde Italia, y dijo a los reporteros que el legislador republicano entrante obtuvo una “gran victoria en Montana”.

Gianforte enfrenta cargos de asalto después que agarró por el cuello y luego lanzó al suelo al reportero Ben Jacobs, del diario The Guardian que intenta hacerle una pregunta sobre Trumpcare.

El ataque llevó a los agentes de policía al evento y envió al reportero al hospital para radiografías.

Unas 36 horas después del violento incidente, tras anunciarse su triunfo de apenas 6% sobre su contrincante demócrata Rob Quist, Gianforte se disculpó ante el periodista.

DISCULPAS

En su discurso de aceptación, el republicano pidió disculpas directamente a Jacobs.

“Cuando uno comete un error, uno tiene que asumirlo”, dijo Gianforte a sus partidarios durante el mitin de la noche de la elección en Bozeman. “Esa es la manera de Montana”.

Al decir que no estaba “orgulloso” de su comportamiento, añadió: “Yo no debería haber respondido de la manera que lo hice, por lo que lo siento. No debería haber tratado a ese reportero de esa manera, y por eso lo siento, Sr. Ben Jacobs.

La victoria de Gianforte mantiene el único curul de Montana en la Cámara de Representantes bajo el control de los republicanos después de que Ryan Zinke lo desocupó para convertirse en el secretario del Interior de Trump.

En principio se creyó que Gianforte ganaría por amplio margen, pero la serie de controversias que ha enfrentado Trump, además del incidente de apenas un día antes de las votaciones, incidieron para que al final, la carrera fuera muy diputada.