Trump niega acusación que nadie hizo sobre Israel y Rusia

(POLÍTICA PARA MI).- El presidente Donald Trump aprovechó este lunes una ceremonia junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para rechazar una acusación que nadie hizo sobre el día en que pasó información secreta a los rusos.

Pero al hacerlo, Trump reveló una información mucho más secreta: que los datos provinieron de Israel.

“Para que entiendan, nunca mencioné la palabra o el nombre de ‘Israel’, dijo Trump a periodistas en Jerusalén en referencia a la reunión que sostuvo con el canciller de Rusia, Sergei Lavrov y el embajador ruso en Washington, Sergey Kislyak en el despacho Oval de la Casa Blanca el pasado 10 de mayo.

“Nunca lo mencioné durante esa conversación, todos estaban diciendo que lo hice, así que se equivocaron con otra historia, nunca mencioné la palabra ‘Israel’, declaró el mandatario a los periodistas.

INFORMACIÓN REVELADA

El mandatario se refiere a los informes de que compartió información altamente clasificada con los dos funcionarios rusos. Los datos revelados a los rusos habrían siodo sobre los intentos de grupos terroristas de cargar bombas en compuradora portátiles.

Luego, el diario The New York Times dio seguimiento a la historia y contó que la información había sido suministrada por Israel, pero incluso en esa pieza no hay ninguna acusación de que Trump mencionó la palabra “Israel” durante el encuentro con los rusos.

Por eso, Trump está negando algo que no fue informado por ninguna organización noticiosa.

También está confirmando implícitamente que, sí, sí habló con los rusos sobre información clasificada. Mientras que el presidente tiene total libertad para desclasificar el material, la Casa Blanca ha instado a las organizaciones de medios de comunicación -incluyendo a CNN- a no informar sobre la información específica que Trump pasó debido a lo altamente sensible que es.