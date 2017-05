Tras escándalo por video con Trump, Billy Bush busca redención

(POLÍTICA PARA MI).- Siete meses después de aparecer en el memorable video en que Donald Trump se expresa de forma vulgar sobre las mujeres, el presentador de televisión Billy Bush dijo que desde entonces ha luchado por transformarse en “un hombre mejor”.

Bush negó que lo que dice Trump en la grabación fuera “bromas de vestuario”, como argumentó el magnate tras ser revelado el video.

“No. He estado en un montón de vestuarios, soy un atleta, y no, ese no es el tipo de conversación en el que he participado”, añadió.

Durante una entrevista con The Hollywood Reporter, publicada este domingo, Bush dijo que esperaba volver a la televisión, y se disculpó por su parte en la conversación grabada con Trump.

En esa infame conversación, Bush, entonces un anfitrión de “Access Hollywood”, se ríe de lo que dice Trump mientras el futuro presidente se jacta gráficamente de sus esfuerzos por seducir a una mujer casada y de besar y agarrar a las mujeres por sus partes genitales.

El ex anfitrión de TV dijo que su comportamiento fue explicado por el deseo de encajar y mantener el acceso a Trump, quien generaba buenos ratings, y tendía a bromear sobre “el golf, el chisme o las mujeres”.

RETROSPECTIVA

En retrospectiva, desea que haya cambiado el tema, pero explica que “no tenía la fuerza de carácter para hacerlo”, dijo Bush, quien en octubre pasado tuvo que dejar su trabajo en el programa Today de la NBC como consecuencia del escándalo que generó el video con Trump.

“Hice una búsqueda espiritual y desarrollé un compromiso para convertirme en un hombre mejor y más completo”, añadió sobre su trayectoria posterior al escándalo.

El presentador admitió que le resulta “deslumbrante” la ironía de que despues de eso Trump se convirtiera en presidente y él en desempleado.

“He salido de esto con una comprensión más profunda de cómo las mujeres pueden conectarse a la sensación de tener que luchar más fuertemente en el campo de juego (…). Si volviera a surgir un momento similar lo pararía rápidamente”, agregó.