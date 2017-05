Nombran investigador especial sobre intervención de Rusia en las elecciones

El Departamento de Justicia anunció el nombramiento del exdirector del FBI, Robert Mueller, como investigador y fiscal especial para supervisar la investigación de la intromisión de Rusia en la elección donde triunfó Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

El vicesecretario de Justicia Rod Rosenstein dijo en un comunicado: “He decidido que es de interés público que ejerza mi autoridad y designe un investigador especial para asumir la responsabilidad en este caso. Mi decisión no es un hallazgo de que se hayan cometido crímenes o que se hace una acusación. No he hecho una determinación de este tipo. Lo que he determinado es que, basado en las circunstancias únicas, el interés público me exige poner esta investigación bajo la autoridad de una persona que tenga un grado de independencia con respecto a la cadena de mando normal”.

Mueller fue director del FBI entre el 2001 y el 2013 y ahora estará a cargo del comité independiente de investigadores en el llamado “Rusiagate”.

Esta decisión se tomó luego de la insistencia de legisladores demócratas para que fuera alguien imparcial quien supervisara la investigación que podría tener tintes políticos. También cada vez más republicanos se han unido en la petición al Congreso para que averigüe a profundidad, especialmente después de que Trump despidió al director del FBI, James Comey, quien se encargaba de la indagatoria.

Justamente el miércoles por la mañana, el presidente Trump se quejó de que “ningún político en la historia” había sido tratado tan injustamente como él, luego de que cada vez más de sus propios partidarios comienzan a darle la espalda.