Exlegisladora es culpable de fraude

La exlegisladora demócrata Corrine Brown fue encontrada culpable este jueves de 18 de 22 cargos relacionados con fraude y evasión de impuestos.

De acuerdo con Fox News, Brown fue acusada de ilegalmente desviar miles de dólares de su organización de beneficencia a su propia cuenta bancaria, para financiar lujosas fiestas, viajes y compras.

Brown fungió como legisladora por Florida en la Cámara de Representantes de 1993 a 2017.

Su inculpación se registró después de una investigación a la organización One Door for Education Foundation Inc., cuyo objetivo supuestamente era de dar becas a estudiantes de bajos recursos, pero cuyos fondos fueron a parar a los bolsillos de Brown y sus socios.

Este año, la presidenta de la organización, Carla Wiley, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude.

“La congresista Brown y su jefe de personal utilizaron la posición de la legisladora para solicitar donaciones por 800 mil dólares para una supuesta organización de caridad, solo para utilizarla como su propio fondo ilícito”, dijo entonces Leslie Caldwell, fiscal general asistente.

Su ex jefe de personal Elias “Ronnie” Simmons, así como Wiley, se declararon culpables por malversación de fondos, aunque declararon en contra de Brown, quien a su vez aseguró que no estaba enterada de la operación dentro de One Door y culpó a Simmons del robo.