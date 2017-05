Trump despide al jefe del FBI

(POLÍTICA PARA MI).- Donald Trump despidió este martes al director del FBI, James Comey, quien está al frente de las investigaciones sobre los vínculos entre la campaña del presidente y Rusia.

“Aunque aprecio mucho que me haya informado, en tres ocasiones distintas, que no estoy bajo investigación, estoy de acuerdo con el fallo del departamento de Justicia de que usted no puede dirigir efectivamente la oficina”, dijo Trump en una carta dirigida a Comey con fecha de este martes.

“Es esencial que encontremos un nuevo liderazgo para el FBI que restaure la confianza pública en su misión vital de cumplimiento de la ley “, escribió el presidente.

No estaba claro exactamente por qué Comey fue retirado de su cargo.

En un comunicado separado emitido por la Casa Blanca, el secretario de Prensa Sean Spicer dijo que Trump informó al director que ha sido “cancelado y destituido de su cargo”.

APRECIO Y DESPRECIO

“El FBI es una de las instituciones más apreciadas y respetadas de nuestra nación y hoy marcará un nuevo comienzo para nuestra joya de la corona de la aplicación de la ley”, dijo Trump en la declaración.

“El presidente ha aceptado la recomendación del Fiscal General y del Fiscal General Adjunto sobre el despido del director de la Oficina Federal de Investigaciones”, dijo Spicer a los periodistas.

El nombre de Comey, que fue designado como director del FBI por el expresidente Barack Obama en 2013 a un mandato de 10 años, acaparó este martes los titulares de la prensa con un reporte sobre cómo ofreció información errónea sobre la investigación de los correos electrónicos de Hillary Clinton durante su testimonio ante el Senado de la semana pasada.

Al defender su decisión de anunciar la reapertura del caso en octubre pasado, a 10 días de las elecciones, el director del FBI dio nuevos detalles para resaltar la seriedad de la situación que encararon los agentes de la agencia después que se descubrieron miles de correos electrónicos de Human Abedin, asistente de Clinton y esposa de Anthony Weiner, dueño de la computadora.

“Su entonces cónyuge Huma Abedin parece haber tenido una práctica regular de enviarle correos electrónicos para él creo que imprimir para ella para luego entregarlos a la secretaria de Estado”, añadió.

En otro momento del testimonio, Comey dijo que Abedin “envió cientos y miles de correos electrónicos, algunos de los cuales contienen información confidencial”.

Ninguna de esas declaraciones es exacta, dijeron personas cercanas a la investigación. La cuestión de las declaraciones equivocadas fue reportada inicialmente por ProPublica.