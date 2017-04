Gobierno intenta quitar la ciudadanía a personas que mintieron

(POLÍTICA PARA MI).- Hasta los jueces de la Corte Suprema se han indignado ante la postura de línea dura que ha asumido el gobierno de Donald Trump frente a la inmigración.

Varios de los magistrados del tribunal cuestionaron la intención de la administración de Trump de despojar de la ciudadanía a inmigrantes que hicieron declaraciones equívocas durante sus procedimientos de naturalización.

El gobierno sostiene que personas que mintieron sobre delitos menores a la hora de aplicar a la ciudadanía pueden perderla aunque se descubra la mentira años después.

Hasta el juez principal del Tribunal, el conservador John Roberts, intentó probar los límites de la postura de la administración de Trump sobre el caso, con la confesión de que una vez cometió un delito.

“Hace algún tiempo, fuera del estatuto de limitaciones, manejé a 60 millas por hora en una zona de 55 millas por hora”, dijo el máximo magistrado, y añadió que no había sido capturado.

Roberts señaló que el formulario que deben llenar las personas que buscan la ciudadanía estadounidense pregunta si el solicitante ha cometido alguna vez un delito, por menor que sea, incluso si no hubo arresto.

“Si respondo a esa pregunta, no, 20 años después de que me naturalizaron como ciudadano, usted puede llamar a mi puerta y decir: ‘¿Adivine qué, usted no es un ciudadano estadounidense después de todo’?” preguntó el juez.

La respuesta de Robert Parker, abogado del departamento de Justicia, DOJ, fue que el delito tiene que ser confesado.

INCREDULIDAD

“Oh, vamos”, fue la respuesta alarmada de Roberts.

Roberts preguntó de nuevo si la ciudadanía de alguien podía ser revocada ante tal omisión.

Pero Parker no retrocedió. “Si podemos demostrar que deliberadamente mintió al responder esa pregunta, entonces sí”, dijo.

Otros jueces de la Corte Suprema también mostraron indignación e incredulidad durante el debate sobre el caso de Divna Maslenjak, una mujer de origen serbio que intenta recuperar su ciudadanía estadounidense después de haberla perdido cuando declaró falsamente que su marido no había sido miembro del ejército de Bosnia en la década de 1990.

Roberts, en medio de la audiencia, se opuso a la postura de la administración Trump, diciendo que de aceptar los argumentos de este caso el gobierno podría establecer una forma muy fácil para revocar la ciudadanía de personas en este país.

La cuestión legal es si las declaraciones falsas de Maslenjak tuvieron un efecto significativo en la decisión de EE.UU. al concederle su condición de refugiado.