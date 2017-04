Plan de Trump eliminará las protecciones a inmigrantes detenidos

(POLÍTICA PARA MI).- Para llevar a cabo su plan de deportaciones masivas, el gobierno de Donald Trump piensa eliminar una serie de protecciones que reciben los inmigrantes confinados en los centros de detención.

Los nuevos contratos que firmará la administración Trump con las prisiones de inmigración, incluirán un conjunto mucho menos detallado de reglamentos, asegura en su edición de este viernes el diario The New York Times.

El diario cita como fuentes a dos funcionarios del departamento de Seguridad Nacional que conocen los planes del gobierno, pero que rehusaron ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente.

Desde hace 15 años, los centros de detención de inmigrantes que encaran la deportación, tenían que tomar en cuenta un conjunto de requisitos.

Entre esas medidas figuran avisar a funcionarios de inmigración si un detenido pasa dos semanas o más en una celda aislada.

Además, las cárceles revisan a los presos suicidas cada 15 minutos, y evalúan su salud mental todos los días.

Otras medidas incluyen informar a los detenidos, en los idiomas que puedan entender, la forma en que pueden recibir atención médica, y en las audiencias disciplinarias, proporcionar un miembro del personal que pueda abogar en inglés en nombre del detenido.

SIN MENCIÓN

Sin embargo, a partir de los nuevos contratos que piensa firmar el gobierno, no habrá mención de la necesidad de servicios de traducción.

Además, la regla actual de que las solicitudes de atención médica de los detenidos deben ser evaluadas por un profesional dentro de 24 horas será reemplazada por un requisito de que las cárceles simplemente tienen procedimientos para proporcionar atención médica.

Los nuevos contratos requerirán que las cárceles mantengan políticas de prevención del suicidio, confinamiento solitario y otras preocupaciones, pero no especificarán qué deben contener esas políticas, asegura The New York Times.

Los cambios coincidirán con el cierre de la oficina de Planificación y Política de Detención que hasta ahora desarrollaba los reglamentos que debían seguir los centros de detención, de acuerdo a los mismos estándares de las prisiones de criminales.