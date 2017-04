Casa Blanca afirma que política económica de Trump favorecerá a latinos

Reunido con importantes empresarios de la industria manufacturera, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prometió seguir aumentando el optimismo que, de acuerdo a él, existe bajo su administración en cuanto a la creación de empleos.

Ante las críticas, el Director de Políticas Públicas de la Casa Blanca, Carlos Díaz-Rosillo, afirma que en menos de 100 días han conseguido lo que el presidente Obama no logró: “El presidente anterior no tuvo ni un año de crecimiento mayor del 3%, cosa que no pasaba desde los años 20, casi 10 años”.

Nuestro corresponsal de la Casa Blanca, Edwin Pitti, nos trae la historia completa.