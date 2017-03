Trump explica de dónde sacó acusaciones contra Obama

(POLÍTICA PARA MI).- El presidente Donald Trump prometió que “pronto” mostrará las pruebas para demostrar que sus infundadas acusaciones al expresidente Barack Obama son ciertas.

Según la cadena de televisión Fox News, el presidente planea “muy pronto” presentar “cosas” al comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. No se refirió a lo que incluye la supuesta evidencia.

El magnate aseguró hace dos semanas, sin ofrecer pruebas, que Obama colocó escuchas a sus teléfonos de la Torre Trump en Manhattan durante la pasada campaña electoral de 2016.

“Bueno, he estado leyendo sobre cosas, que leí, creo que fue el 20 de enero, en un artículo de The New York Times donde estaban hablando de escuchas telefónicas. Había un artículo. Creo que usaron ese término exacto. Leí Otras cosas”, dijo Trump a Tucker Carlson, presentador de Fox News.

Trump habló con Carlson sobre las explosivas acusaciones contra Obama del pasado 4 de marzo cuando dijo que el expresidente le espió en la Torre Trump.

El mandatario indicó que también vio a Bret Baier de Fox News cuando hablaba sobre escuchas telefónicos la noche ante de publicar sus tuits.

“Me dije, espera un minuto, se está hablando mucho de escuchas telefónicas. He estado viendo muchas cosas … es potencialmente una situación muy seria”, añadió Trump.

VIOLACIÓN DE FUERZA

Carlson le preguntó a Trump por qué tuiteó sobre ello antes de discutirlo con agencias de inteligencia, como la CIA.

“No quiero hacer nada para violar la fuerza de una agencia”, dijo el presidente.

“Y por cierto, sólo quiero que la gente sepa que la CIA fue “hackeada” y se le robaron muchas cosas, eso fue durante los años de Obama, que no fuimos nosotros, eso fue durante la situación de Obama”.

Cuando Carlson le preguntó por qué tuiteó antes de proporcionar pruebas, Trump dijo que confíaba en los medios de comunicación, a pesar de que ha criticado a muchos medios como “noticias falsas” y “prensa deshonesta”.

“Bueno, porque The New York Times escribió sobre eso, no quiere decie que respeto al New York Times. Yo lo llamo el fallido New York Times”, intentó explicar.